Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

Олена Кюпелі
27 листопада 2025, 22:09
Потап повідомив про те, що переніс важку операцію, але вирушив на концерт наступного дня.
Потап поскаржився на здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, раніше змінив амплуа і тепер виступає під псевдонімом Slavic Balagan, повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

На своїй сторінці в Instagram, він написав, що переніс операцію і навіть показав фото зі слідами операції.

"Вчора, складна і довгоочікувана операція, завтра виліт, післязавтра концерт, бережіть себе, бережіть близьких і здоров'я, особливо ментальне, пам'ятайте "Риба гниє з голови поїзда", про свої пригоди в лікарнях за останній рік - пізніше, а тепер графік концертів", - розповів він.

Потап повідомив про операцію / Фото Instagram/realpotap

Жалісливі підписники артиста, почали бажати здоров'я виконавцю і якнайшвидшого одужання.

Потап / інфографіка: Главред

Про персону: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

