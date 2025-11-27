Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

Коротко:
- Про що розповів Потап
- Що за проблеми зі здоров'ям у репера
Український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, раніше змінив амплуа і тепер виступає під псевдонімом Slavic Balagan, повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.
На своїй сторінці в Instagram, він написав, що переніс операцію і навіть показав фото зі слідами операції.
"Вчора, складна і довгоочікувана операція, завтра виліт, післязавтра концерт, бережіть себе, бережіть близьких і здоров'я, особливо ментальне, пам'ятайте "Риба гниє з голови поїзда", про свої пригоди в лікарнях за останній рік - пізніше, а тепер графік концертів", - розповів він.
Жалісливі підписники артиста, почали бажати здоров'я виконавцю і якнайшвидшого одужання.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше стало відомо, у РФ ухвалили рішення щодо російської співачки Алли Пугачової.Її зобов'яжуть знести пірс біля свого маєтку на березі Істри в Сонячногірську. Перевірка Росводресурсу показала - співачка незаконно використовує прибережну територію біля своїх хором.
Раніше Главред повідомляв, дружина принца Гаррі і голлівудська актриса Меган Маркл потрапила в скандал. Так, актрису звинувачують у тому, що вона нібито взяла дизайнерську сукню і не повернула її, а також не заплатила за дорогу річ.
Вас також може зацікавити:
- Потап і Настя Каменських розривають останній зв'язок з Україною - деталі
- Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд
- "Гнилий вчинок": Потапа і Настю Каменських викрила близька людина
Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред