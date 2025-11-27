Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

Потап повідомив про те, що переніс важку операцію, але вирушив на концерт наступного дня.

https://glavred.net/starnews/slozhnaya-operaciya-potap-pozhalovalsya-na-zdorove-10719434.html Посилання скопійоване

Потап поскаржився на здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Коротко:

Про що розповів Потап

Що за проблеми зі здоров'ям у репера

Український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, раніше змінив амплуа і тепер виступає під псевдонімом Slavic Balagan, повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

На своїй сторінці в Instagram, він написав, що переніс операцію і навіть показав фото зі слідами операції.

відео дня

"Вчора, складна і довгоочікувана операція, завтра виліт, післязавтра концерт, бережіть себе, бережіть близьких і здоров'я, особливо ментальне, пам'ятайте "Риба гниє з голови поїзда", про свої пригоди в лікарнях за останній рік - пізніше, а тепер графік концертів", - розповів він.

Потап повідомив про операцію / Фото Instagram/realpotap

Жалісливі підписники артиста, почали бажати здоров'я виконавцю і якнайшвидшого одужання.

Потап / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше стало відомо, у РФ ухвалили рішення щодо російської співачки Алли Пугачової.Її зобов'яжуть знести пірс біля свого маєтку на березі Істри в Сонячногірську. Перевірка Росводресурсу показала - співачка незаконно використовує прибережну територію біля своїх хором.

Раніше Главред повідомляв, дружина принца Гаррі і голлівудська актриса Меган Маркл потрапила в скандал. Так, актрису звинувачують у тому, що вона нібито взяла дизайнерську сукню і не повернула її, а також не заплатила за дорогу річ.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред