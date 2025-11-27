Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

Експертка вважає, що ціни можуть зменшитись на 30 – 35%.

Ціни на вершкове масло в Україні

Вершкове масло в Україні може подешевшати. Вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%. Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

Відомо, що така тендеція збережеться до першої половини 2026 року.

Зокрема, заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас розповіла, що основною причиною здешевлення молочних продуктів є зниження вартості продукції на європейському ринку.

"Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро", - підкреслила вона.

За її словами, нині українські виробники переорієнтовуються на внутрішнього споживача, і зниження цін на масло вже помітне.

Ціни на молочні продукти в грудні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що якщо блекаути стануть більш тривалими або затягнуться надовго, це призведе до подорожчання молочної продукції щонайменше на 10%.

"Молочно-товарні ферми, які утримують 400-800 голів, споживають від 80 до 100 кВт щогодини. Відсутність електроенергії протягом навіть години-двох може призвести до великих втрат надоїв", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, у листопаді поточного року на українському ринку ціни на картоплю знизились приблизно на 14%. Наразі цей овоч коштує приблизно 16-18 гривень за кілограм.

Водночас, ціни на копчену ковбасу вже майже становлять 1200 гривень за кілограм. Середня ціна за кілограм копченої ковбаси одного з популярних виробників перевищує середньомісячну ціну за жовтень аж на 77,91 гривні.

Крім того, напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на затребувані овочі в Україні можуть зрости. Мова йде зокрема про картоплю, помідори, огірки, капусту та інші сезонні продукти.

