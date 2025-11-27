Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

Коротко:
- Ціни на вершкове масло впадуть
- Основною причиною є зниження вартості продукції на європейському ринку
- Така тендеція збережеться до першої половини 2026 року
Вершкове масло в Україні може подешевшати. Вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%. Про це повідомили в Асоціації виробників молока.
Відомо, що така тендеція збережеться до першої половини 2026 року.
Зокрема, заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас розповіла, що основною причиною здешевлення молочних продуктів є зниження вартості продукції на європейському ринку.
"Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро", - підкреслила вона.
За її словами, нині українські виробники переорієнтовуються на внутрішнього споживача, і зниження цін на масло вже помітне.
Ціни на молочні продукти в грудні
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що якщо блекаути стануть більш тривалими або затягнуться надовго, це призведе до подорожчання молочної продукції щонайменше на 10%.
"Молочно-товарні ферми, які утримують 400-800 голів, споживають від 80 до 100 кВт щогодини. Відсутність електроенергії протягом навіть години-двох може призвести до великих втрат надоїв", - підкреслив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, у листопаді поточного року на українському ринку ціни на картоплю знизились приблизно на 14%. Наразі цей овоч коштує приблизно 16-18 гривень за кілограм.
Водночас, ціни на копчену ковбасу вже майже становлять 1200 гривень за кілограм. Середня ціна за кілограм копченої ковбаси одного з популярних виробників перевищує середньомісячну ціну за жовтень аж на 77,91 гривні.
Крім того, напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на затребувані овочі в Україні можуть зрости. Мова йде зокрема про картоплю, помідори, огірки, капусту та інші сезонні продукти.
Про джерело: Асоціація виробників молока
Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.
