Динамо звільнило Шовковського: які зміни готують у тренерському штабі

Руслан Іваненко
28 листопада 2025, 00:13оновлено 28 листопада, 01:00
Клуб повідомляє про кадрові зміни в тренерському складі та тимчасове призначення нового наставника..

Шовковський
Клуб дякує Олександру Шовковському за роботу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Коротко:

  • "Динамо" Київ звільнило головного тренера та штаб
  • Тимчасово призначено Ігоря Костюка з U19

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про серйозні зміни у тренерському штабі першої команди. Відтепер колектив звільнено від виконання обов’язків, а головним наставником тимчасово призначено Ігоря Костюка, який раніше керував юнацькою командою "Динамо" U19. Про це йдеться на сайті київського клубу.

Подяка попередньому тренеру

Клуб висловив подяку Олександру Шовковському за його роботу та внесок у розвиток команди. Звільнення наставника і тренерського штабу стало реакцією на серію незадовільних результатів, які команда демонструвала в останніх матчах.

Ігор Костюк добре відомий у структурі клубу. У ролі тренера юнацької команди він стабільно досягав високих результатів, чотири рази приводячи "біло-синіх" до золотих нагород у юнацькій першості та виховуючи нові таланти.

Завдання тимчасового наставника

Тимчасове призначення Костюка покликане стабілізувати гру та психологічний стан команди, поки керівництво клубу визначається з кандидатурою нового головного тренера. У найближчих матчах саме він буде відповідати за результати і налаштування гравців.

Хто може очолити "Динамо" - думка експерта

Як писав Главред, на думку футбольного експерта, якщо "Динамо" не покращить результати в УПЛ та не проб’ється до плей-офф Ліги конференцій, клуб може розглянути радикальний крок — звільнення всього тренерського штабу.

Експерт додає, що керівництво вже аналізує кілька варіантів наступників, серед яких як український, так і іноземний спеціаліст. Прізвища кандидатів наразі не розголошуються, проте рішення, ймовірно, залежатиме від здатності нового тренера стабілізувати команду та поліпшити результати.

Як раніше повідомляв Главред,у четвер, 27 листопада, київське Динамо провело виїзний матч проти Омонії у 4-му турі основного раунду Ліги конференцій 2025–2026. Кіпрський клуб продовжив невдалу серію для киян у поточному сезоні.

Крім того, український тренер Олег Федорчук висловився щодо останніх результатів Динамо та можливих змін у тренерському штабі киян. Підопічні Олександра Шовковського зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що стало історичним антирекордом клубу.

Нагадаємо, що у четвер, 20 листопада, у Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналася суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол Олександр Шовковський новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
