Жінка з паспортом РФ прийшла за 'Зимовою тисячею': в Укрпошті відреагували жартом

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що в компанії провели розслідування.

https://glavred.net/ukraine/zhenshchina-s-pasportom-rf-prishla-za-zimney-tysyachey-v-ukrpochte-otreagirovali-shutkoy-10719458.html Посилання скопійоване

Жінка з нібито російським паспортом в Укрпошті / Колаж: Главред, фото: ХДніпро

Коротко:

У відділенні Укрпошти в Дніпрі помітили жінку з нібито російським паспортом

Генеральний директор Укрпошти повідомив, що жінка - "наша агентка"

Жінка оформила заявку на 1000 гривень

У відділення Укрпошти для отримання "Зимової підтримки" завітала жінка з нібито російським паспортом. Клієнка виявилася "агенткою, що повернулася із завдання". Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

У мережі поширилося фото, зроблене у одному з відділень Дніпра, де жінка нібито отримує виплату в рамках програми "Зимова підтримка", а поруч із нею на столі видно документ у червоній обкладинці з написом "Россия Паспорт" та гербом країни-агресора. Світлина викликала хвилю обурення користувачів.

відео дня

За словами Смілянського, в компанії оперативно відреагували на світлину та провели внутрішнє розслідування. У ході перевірки, як стверджує керівник Укрпошти, з'ясувалося, що жінка є українкою.

"Ми, звісно, провели термінове розслідування і доповідаємо: це наша агентка, яка повернулася з завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки", - написав гендиректор Укрпошти.

Він також запевнив, що ситуацію випралено. Заявка на отримання 1000 гривень, за словами Смілянського, оформлена відповідно до норм закону.

Чи перерахують субсидії через "Зимову підтримку" - пояснення

Громадян зацікавило, чи вплине додаткова тисяча гривень на нарахування житлових субсидій. Президент України Володимр Зеленський запевнив, що програма є окремою формою допомоги і жодним чином не вплине на субсидії.

"Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка - це додаткова форма підтримки", - наголосив він.

"Зимова підтримка" для українців - новини за темою

Нагадаємо, що 15 листопада в Україні офіційно стартувала програма "Зимова підтримка", за якою кожен громадянин може отримати 1000 грн. Через значний наплив користувачів у застосунку "Дія" спостерігалися тимчасові технічні збої. За перші години роботи програми українці подали понад 633 тисячі заявок.

Також в Україні розпочався прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка" для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заявку можна через застосунок "Дія" або особисто у відділеннях Пенсійного фонду.

Як повідомляв Главред, станом на 22 листопада українці подали майже 10 мільйонів заявок на "Зимову підтримку", зокрема понад 2 мільйони - на дітей. Перші виплати на картки вже почалися.

Читайте також:

Про джерело: Укрпошта Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред