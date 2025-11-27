Коротко:
Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова продовжує боротьбу проти його колишньої дружини - співачки-зрадниці Анни Сєдокової.
Як повідомляють російські пропагандисти, перед вступом до шлюбу, Сєдокова і Тімма підписали якийсь шлюбний договір, який, як пишуть росіяни, не мав юридичної сили.
За словами Гаврилової, згідно із зазначеним договором, Яніс Тімма мав віддавати Анні все своє майно, адже та, своєю чергою, не мала доходів у період їхнього шлюбу, який тривав трохи більше чотирьох років.
"У Сєдокової не було доходів. Її довідки 2-НДФЛ свідчать, що вона бідна як церковна миша. Як вона могла утримувати людину? А Яніс весь цей час грав у різних клубах. Я спеціально зробила добірку відеороликів, у яких Анна сама говорить про дозвільний спосіб життя. "Я прилетіла до чоловіка в Іспанію. Він мені дав свою картку від швейцарського рахунку. І я ходила за покупками. Не хочу думати про те, як заробляти гроші", - говорила Сєдокова 2024 року. Вона весь час перевзувається і бреше", - впевнена фахівець.
Напередодні, співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, показово розридалася на камеру.
Напередодні Главред писав про те, Анна Сєдокова використовувала бандитські схеми, щоб роздобути майно Тімми.
Про персону: Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
