Церковна миша: Сєдокову адвокати вивели на чисту воду

Олена Кюпелі
27 листопада 2025, 22:28
78
Адвокат розкрила реальний стан справ запроданки Анни Сєдокової.
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова бідна, як миша: колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Що розповіла адвокат Сєдокової
  • Що вона намагається зробити

Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова продовжує боротьбу проти його колишньої дружини - співачки-зрадниці Анни Сєдокової.

Як повідомляють російські пропагандисти, перед вступом до шлюбу, Сєдокова і Тімма підписали якийсь шлюбний договір, який, як пишуть росіяни, не мав юридичної сили.

відео дня
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Анна Сєдокова і Яніс Тімма були в шлюбі 4 роки/ instagram.com/annasedokova

За словами Гаврилової, згідно із зазначеним договором, Яніс Тімма мав віддавати Анні все своє майно, адже та, своєю чергою, не мала доходів у період їхнього шлюбу, який тривав трохи більше чотирьох років.

"У Сєдокової не було доходів. Її довідки 2-НДФЛ свідчать, що вона бідна як церковна миша. Як вона могла утримувати людину? А Яніс весь цей час грав у різних клубах. Я спеціально зробила добірку відеороликів, у яких Анна сама говорить про дозвільний спосіб життя. "Я прилетіла до чоловіка в Іспанію. Він мені дав свою картку від швейцарського рахунку. І я ходила за покупками. Не хочу думати про те, як заробляти гроші", - говорила Сєдокова 2024 року. Вона весь час перевзувається і бреше", - впевнена фахівець.

Анна Сєдокова
Анна Сєдокова намагається отримати спадок/ instagram.com/annasedokova/

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Напередодні, співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, показово розридалася на камеру.

Напередодні Главред писав про те, Анна Сєдокова використовувала бандитські схеми, щоб роздобути майно Тімми.

Про персону: Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Сєдокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Сєдокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анна Сєдокова новини шоу бізнесу
