"Вирвали з контексту": Меркель зробила нову заяву про "винних у війні" в Україні

Юрій Берендій
27 листопада 2025, 23:24
Меркель публічно спростувала заяви про те, що вона нібито поклала провину за початок війни Росії проти України на Польщу та країни Балтії.
Меркель зробила нову заяву про винних у війні в Україні
Меркель зробила нову заяву про винних у війні в Україні

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заперечила твердження про те, що нібито покладає частину провини за початок російської агресії проти України на Польщу та балтійські держави. Вона назвала такі інтерпретації фейковими. Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, повідомляє Politico.

"Це була просто дискусія про хронологічний розвиток подій, як вони вже викладені в моїй книзі "Freiheit" [Свобода, - ред.]. Протягом цілого року ніхто не мав з цим проблем... А потім піднявся великий галас, тому що майже ніхто вже не читає оригінал", – сказала вона, зазначивши, що її слова були вирвані з контексту.

На запитання, чи мала вона намір звинувачувати ці країни, Меркель відповіла, що ні.

Меркель зазначила, що всі, включно з нею, не змогли запобігти війні, зокрема й під час діалогу з американською стороною.

У жовтневому інтерв’ю угорському виданню Partizán Меркель пояснила, що, на її думку, через позицію Латвії, Литви, Естонії та Польщі не вдалося розпочати новий формат перемовин із Росією, після чого Кремль і розпочав повномасштабне вторгнення.

Тоді Польща та країни Балтії виступили проти прямих переговорів за участю Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та Володимира Путіна у відповідь на нарощування російських військ біля кордонів України влітку 2021 року.

Пояснюючи свої слова детальніше, Меркель зауважила, що за кілька днів до того, як вона винесла відповідну ініціативу на Європейську раду, відбулася зустріч президента США Джо Байдена з Путіним. Вона вважала недоцільним, що європейці не проявляли ініціативи в діалозі з російським лідером і фактично передавали цю роль виключно американській стороні.

"Ось чому я виступила за цю нову пропозицію, і вона зустріла опір", – додала вона.

Меркель підкреслила, що в її словах не було жодних натяків на покладення провини за війну на будь-яку країну.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

