'Вирвали з контексту': Меркель зробила нову заяву про 'винних у війні' в Україні

Меркель публічно спростувала заяви про те, що вона нібито поклала провину за початок війни Росії проти України на Польщу та країни Балтії.

Меркель зробила нову заяву про винних у війні в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Меркель спростувала заяву про провину Польщі та країн Балтії у початку війни

Ексканцлерка Німеччини наголосила, що не мала наміру нікого звинувачувати

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заперечила твердження про те, що нібито покладає частину провини за початок російської агресії проти України на Польщу та балтійські держави. Вона назвала такі інтерпретації фейковими. Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, повідомляє Politico.

"Це була просто дискусія про хронологічний розвиток подій, як вони вже викладені в моїй книзі "Freiheit" [Свобода, - ред.]. Протягом цілого року ніхто не мав з цим проблем... А потім піднявся великий галас, тому що майже ніхто вже не читає оригінал", – сказала вона, зазначивши, що її слова були вирвані з контексту.

На запитання, чи мала вона намір звинувачувати ці країни, Меркель відповіла, що ні.

Меркель зазначила, що всі, включно з нею, не змогли запобігти війні, зокрема й під час діалогу з американською стороною.

У жовтневому інтерв’ю угорському виданню Partizán Меркель пояснила, що, на її думку, через позицію Латвії, Литви, Естонії та Польщі не вдалося розпочати новий формат перемовин із Росією, після чого Кремль і розпочав повномасштабне вторгнення.

Тоді Польща та країни Балтії виступили проти прямих переговорів за участю Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та Володимира Путіна у відповідь на нарощування російських військ біля кордонів України влітку 2021 року.

Пояснюючи свої слова детальніше, Меркель зауважила, що за кілька днів до того, як вона винесла відповідну ініціативу на Європейську раду, відбулася зустріч президента США Джо Байдена з Путіним. Вона вважала недоцільним, що європейці не проявляли ініціативи в діалозі з російським лідером і фактично передавали цю роль виключно американській стороні.

"Ось чому я виступила за цю нову пропозицію, і вона зустріла опір", – додала вона.

Меркель підкреслила, що в її словах не було жодних натяків на покладення провини за війну на будь-яку країну.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, верховна представниця ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ситуація навколо "американського мирного плану", до підготовки якого міг бути залучений Кремль, потребує особливої уваги та обережності.

Останні місяці ініціативи Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні перетворилися на політичну гру з непередбачуваними коливаннями. Як повідомляє The Atlantic, позиція Білого дому змінювалася від жорстких заяв до запевнень у підтримці Києва.

Тим часом Німеччина разом із союзниками по НАТО готує закритий план перекидання 800 тисяч військових на випадок прямої війни з країною-агресоркою Росією. Як пише The Wall Street Journal, документ уже містить 1200 сторінок і передбачає масштабне переміщення сил альянсу на схід — до кордонів із РФ.

