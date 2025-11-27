Динамо зазнало фіаско проти Омонії - усі подробиці матчу

Кияни створили більше моментів у першому таймі, проте не реалізували удари й пропустили вирішальні голи.

Динамо зазнало поразки від Омонії у виїзному матчі Ліги конференцій / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Динамо програло Омонії у виїзному матчі Ліги конференцій

Кияни пропустили два голи, один із них з пенальті

Ультрас Омонії принесли прапори Росії та СРСР на стадіон

У четвер, 27 листопада, київське Динамо провело виїзний матч проти Омонії у 4-му турі основного раунду Ліги конференцій 2025–2026. Кіпрський клуб продовжив невдалу серію для киян у поточному сезоні, повідомляє 24 Канал.

Це був перший матч Динамо проти Омонії. Команда Олександра Шовковського намагалася здобути другу перемогу поспіль у Лізі конференцій, проте господарі були сильнішими цього вечора.

Інцидент з прапорами на стадіоні

Перед грою ультрас Омонії принесли на стадіон прапори Росії та СРСР, які розмістили на секторах. Після зауваження стюарда російський прапор зник, тоді як стяг СРСР залишався позаду воріт Динамо у першому таймі.

Хід матчу та голи

У перші 45 хвилин кияни пропустили гол із пенальті, який призвів центральний захисник Динамо Денис Попов. Відзначився із 11-метрової позначки Віллі Семеду. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь кіпріотів.

Хоча в першому таймі Динамо більше пробивало по воротах суперника (6 ударів проти 3 - ред.), точними були лише два удари. Заміні Попова та перестановки у другому таймі не дали результату. На 59-й хвилині Неофіту спершу влучив у поперечину, але з добивання головою відправив м’яч у сітку воріт Нещерета, подвоївши перевагу Омонії – 2:0.

Кияни мали кілька шансів скоротити відставання, проте голкіпер господарів демонстрував чудову реакцію. Наприкінці матчу Омонія змарнувала дві стовідсоткові нагоди, головним героєм у цих епізодах став Нещерет.

Сабо оцінив шанси "Динамо" перед матчем з "Омонією"

Як писав Главред, колишній тренер і футбольний експерт Йожеф Сабо поділився своєю оцінкою перед матчем "Динамо" – "Омонія". Він зазначив, що останні виступи киян викликають занепокоєння: "Команда Шовковського грає геть невиразно. Раніше „Динамо" легко обігрувало суперників рівня „Омонії", часто навіть дублем, а зараз рівень команди впав і поступається кіпрським клубам".

Водночас Сабо сподівається на позитивний результат: "Хотілося б побачити перемогу „Динамо" з рахунком 2:0. Що їм втрачати? Потрібно виходити на поле з самовіддачею та зарядженість, і результат обов’язково буде".

