Підростає конкурентка: дворічна донька Серени Вільямс вийшла на корт

Коротко:
- Серена Вільямс ділиться своєю любов'ю до спорту з дітьми
- Її молодша донька робить перші кроки на тенісному корті
Американська тенісистка Серена Вільямс завершила спортивну кар'єру 2022 року, проте любов до тенісу вона зберегла. І прищеплює її молодшому поколінню. Регулярні тренування вона тепер може розділити зі своїми дітьми.
Днями Вільямс розчулила серією фото з дворічною Адірою - її молодшою донькою. Дівчинка вийшла з мамою на корт і навіть намагалася орудувати ракеткою та повторювати рухи за Сереною.
"Це я - розділяю свою пристрасть до тенісу зі своєю молодшою донькою", - підписала знімки спортсменка. У коментарях шанувальники Серени Вільямс висловлюють упевненість, що в особі Адіри росте гідна заміна мамі-чемпіонці.
