Підростає конкурентка: дворічна донька Серени Вільямс вийшла на корт

Серена Вільямс діти - спортсменка зіграла в теніс із донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com/serenawilliams

Американська тенісистка Серена Вільямс завершила спортивну кар'єру 2022 року, проте любов до тенісу вона зберегла. І прищеплює її молодшому поколінню. Регулярні тренування вона тепер може розділити зі своїми дітьми.

Днями Вільямс розчулила серією фото з дворічною Адірою - її молодшою донькою. Дівчинка вийшла з мамою на корт і навіть намагалася орудувати ракеткою та повторювати рухи за Сереною.

"Це я - розділяю свою пристрасть до тенісу зі своєю молодшою донькою", - підписала знімки спортсменка. У коментарях шанувальники Серени Вільямс висловлюють упевненість, що в особі Адіри росте гідна заміна мамі-чемпіонці.

Серена Вільямс діти - спортсменка зіграла в теніс із донькою / фото: instagram.com/serenawilliams

Про персону: Серена Вільямс Серена Вільямс - американська професійна тенісистка. Вісім разів визнавалася Першою ракеткою світу. Чотириразова олімпійська чемпіонка в одиночному і жіночому парному розрядах і володар некалендарного Великого шлему в одиночному і парному розрядах, а також єдина як серед чоловіків, так і серед жінок володарка кар'єрного "Золотого шлему" (що включає перемоги у всіх чотирьох турнірах Великого шлему і на Олімпійських іграх) в одиночному і парному розрядах. Загалом на її рахунку 38 перемог у турнірах Великого шлему, повідомляє Вікіпедія.

