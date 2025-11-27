Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

У багатьох областях оголосили І рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/regiony-nakroet-shtormovaya-pogoda-sinoptiki-uzhe-predupredili-ob-opasnosti-10719398.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 листопада

Де температура повітря опуститься до -1 градуса

Де буде дощ

Погода в Україні 28 листопада буде достатньо тепло. Водночас очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, східних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті буде туман з видимістю 200-500 м.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: ventusky

Погода 28 листопада

В Україні 28 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях.

"Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму, відтак у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікуємо в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 1..6 градусів тепла, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 28 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: meteoprog

Погода 28 листопада у Києві

У Києві 28 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північний з переходом на східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла°; у Києві вночі та вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред