Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

Погода в Україні 28 листопада буде достатньо тепло. Водночас очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, східних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті буде туман з видимістю 200-500 м.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Погода 28 листопада
В Україні 28 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях.
"Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму, відтак у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікуємо в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 1..6 градусів тепла, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить 0
За даними meteoprog, 28 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+4 градусів.
Погода 28 листопада у Києві
У Києві 28 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північний з переходом на східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла°; у Києві вночі та вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
