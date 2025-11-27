Даша Малахова розкрила подробиці про свій досвід одностатевого кохання

Малахова назвала причину, яка підштовхнула її в обійми дівчини.

Даша Малахова зараз - акторка розповіла про стосунки з дівчиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

В юності у Даші Малахової були одностатеві стосунки

Артистка розповіла, що думає про це зараз

Українська акторка та ведуча Даша Малахова розповіла про свій досвід стосунків із дівчиною. Артистці було 18, коли вона завела роман.

Малахова вважає, що пошуки себе в одностатевому коханні були засновані на її страху близькості з чоловіком. До того ж тоді вона була надто юна і не усвідомлювала, що романтичний партнер також має збуджувати її фізично.

"Так собі придумала, що я краще буду з дівчиною. Друзі. За шаурмою разом ходимо, потім спимо разом, потім потерлися, потім зранку чай, каву зробили", - поділилася спогадами Даша в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Акторка зазначила, що вважає цей свій досвід важливим для повноцінного усвідомлення власних симпатій та вподобань - потрібно пробувати, щоб розуміти, подобається, чи ні.

Даша Малахова зараз - акторка розповіла про стосунки з дівчиною / Скриншот YouTube

Про персону: Даша Малахова Дар'я Малахова - українська акторка театру і кіно, телеведуча, громадська діячка, письменниця, рестораторка. Засновниця проєкту "Картата Потата", школи Claris Verbis і благодійного фонду Educare. Донька засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

