У Білорусі є ознаки готовності до війни

Білорусь готується до наступу на Україну / Reuters

Військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

Про це йдеться в денному зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 березня.

Зокрема, за даними Генштабу, зараз відбулося часткове перегрупування Сухопутних військ і ССО (Сил спеціальних операцій ЗС Білорусі).

А саме:

у районі Брест знаходяться по одній БТГр зі складу 38 ОДШБр (Брест) і 103 ОДВБр (Вітебськ) ЗС Білорусі;

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в районі Олександрівка ( район прикордонного КПП в районі н. п. Вільча, Київська область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;

у районі Кірове ( Поліський радіаційний заповідник) - 2 БТГр 103 ОДВБр.

"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії і не бажає воювати на боці ЗС РФ", - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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