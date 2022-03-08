У Білорусі є ознаки готовності до війни

Відбулося часткове перегрупування Сухопутних військ і ССО (Сил спеціальних операцій ЗС Білорусі).
Військово-політичне керівництво Республіки Білорусь зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.
Про це йдеться в денному зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 березня.
Зокрема, за даними Генштабу, зараз відбулося часткове перегрупування Сухопутних військ і ССО (Сил спеціальних операцій ЗС Білорусі).
А саме:
у районі Брест знаходяться по одній БТГр зі складу 38 ОДШБр (Брест) і 103 ОДВБр (Вітебськ) ЗС Білорусі;
в районі Олександрівка ( район прикордонного КПП в районі н. п. Вільча, Київська область) - 2 БТГр 38 ОДШБр;
у районі Кірове ( Поліський радіаційний заповідник) - 2 БТГр 103 ОДВБр.
"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії і не бажає воювати на боці ЗС РФ", - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.
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