Дженніфер Еністон готується до весілля з "гуру кохання" - ЗМІ

Новий роман Еністон стрімко розвивається в напрямку шлюбної церемонії.

Дженніфер Еністон зараз - акторка обмірковує весілля з Джимом Кертісом / колаж: Главред, фото: instagram.com/jimcurtis1, ua.depositphotos.com

Дженніфер Еністон завела роман із Джимом Кертісом

За словами інсайдера, пара почала обговорювати весілля

Після розлучення з другим чоловіком, актором Джастіном Теру, Дженніфер Еністон зізнавалася, що третій шлюб у її плани не входить. Однак думка акторки, схоже, змінилася з появою в її житті гіпнотерапевта Джима Кертіса.

Роман Джен і Джима почався в травні, а перші чутки просочилися в пресу вже в липні. У листопаді, в День народження Кертіса, пара офіційно підтвердила свої стосунки. Які, ймовірно, закінчаться весіллям.

Принаймні в цьому переконаний інсайдер, який розповів виданню Closer, що питання про шлюб між закоханими вже обговорювалося. Ба більше - за чутками весілля може відбутися в Греції, адже і Джим, і Дженніфер мають грецьке коріння. Батько Еністон був родом із Криту, і при народженні отримав ім'я Янніс Анастассакіс, яке згодом перетворилося на Джон Еністон.

"Джим став промінчиком сонця в житті Джен, і з ним з'явився шанс нарешті зробити все правильно: весілля в Греції, де вони будуть оточені стародавніми руїнами, красивими природними пейзажами і колом своїх найближчих друзів. Це схоже на сюжет із романтичного роману, але саме так Джен і уявляє собі майбутнє в міру розвитку їхніх стосунків. Вона нічого не може із собою вдіяти! Хоча вона присягнулася більше не виходити заміж після розриву з Джастіном, тепер вона і Джим будують плани на майбутнє спільне життя", - говорить джерело.

Дженніфер Еністон зараз - акторка обмірковує весілля з Джимом Кертісом / фото: instagram.com/jenniferaniston

Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

