Глава 'Укренерго' назвав найгірший сценарій російських ударів по енергетиці

Глава Укренерго відповів, чи готові енергетики до найгіршого сценарію зі світлом.

https://glavred.net/ukraine/glava-ukrenergo-nazval-hudshiy-scenariy-rossiyskih-udarov-po-energetike-10719374.html Посилання скопійоване

РФ прагне повністю знеструмити енергосистему, довести до блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Укренерго

Коротко:

РФ прагне повністю знеструмити енергосистему, довести до блекауту

Зараз енергетики набагато краще готові до такого розвитку подій

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко вважає, що найгіршим сценарієм роботи енергосистеми в умовах обстрілів РФ є блекаут, який енергетики вже проходили восени 2022 року.

Але зараз українські енергетики вже більш підготовлені до такого розвитку подій. Про це Віталій Зайченко заявив в ефірi телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

відео дня

"Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора - повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було 2022 року, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звісно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така сама - залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції", - підкреслив Зайченко.

Він уточнив, що йдеться про інженерний захист, протиповітряну оборону. Також було відпрацьовано порядок дій персоналу, щоб запобігти втраті стійкості енергосистеми превентивно - це пріоритетна мета.

Також, за словами глави "Укренерго", в Україні відключень світла стало менше, оскільки темпи відновлення енергооб'єктів досить високі. При цьому в енергетиків є необхідне резервне обладнання, яке надали партнери.

Зазначається, що найскладніша ситуація наразі склалася з енергозабезпеченням у прифронтових і прикордонних із Росією областях - Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій.

Удари РФ по енергетиці - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів Главреду про нову стратегію масового терору проти України, намагаючись зробити великі міста, зокрема Київ, непридатними для життя.

"Удари по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетики мають на меті не військові цілі. Такими діями Кремль хоче змусити українців капітулювати", - сказав експерт.

Він підкреслив, що це - стратегія масового терору. Жданов наголосив, що Путін обрав її, бо більше нічого не має. Навіть загроза ядерною "дубиною", яку Путін знову витягнув, вже не справляє враження.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, відключення світла не вплинуть на суму в платіжках за електроенергію. Будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. А оскільки обсяги споживання серед населення зменшилися, то відповідно менше споживання має означати і менші рахунки.

Нагадаємо, ризики для української енергосистеми в зимовий період 2025–2026 років залишаються значними через триваючі російські удари. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Крім того, понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишаються без електроживлення через масштабні відключення. Про це станом на ранок 20 листопада повідомив CEO компанії Олександр Комаров, закликавши користувачів фіксованого інтернету подбати про резервне живлення для роутерів, аби якомога довше залишатися на зв’язку.

Генерація електроенергії / Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред