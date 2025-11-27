Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

У перші дні грудня середньодобова температура буде ще "плюсовою".

https://glavred.net/synoptic/pridet-nastoyashchaya-zima-sinoptik-skazal-kogda-vsyu-ukrainu-nachnet-zasypat-snegom-10719353.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на грудень / фото: УНІАН

Коротко:

Погода у грудні буде аномально теплою

Найближчим часом українцям не варто очікувати на настання метеорологічної зими

Морози та сніг варто чекати у третій декаді грудня

Погода в Україні у грудні буде аномально теплою. На сніг варто розраховувати лише у третій декаді місяця. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич в інтерв’ю Телеграфу.

За його словами, цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема і в Україні.

відео дня

"У грудні переважатиме стійке перенесення повітряних мас із заходу, тобто розвинений зональний тип атмосферної циркуляції. Він стане можливим завдяки активізації атлантичних циклонів у північно-західній частині Європи та переважанню області підвищеного тиску над акваторією Середземного моря та країнами півдня Європи", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що для України це означає, що очікується вищий фон температури повітря (щодо кліматичної норми), часті тумани, поривчастий вітер та збільшена кількість похмурих днів.

Погода протягом різних декад грудня

Синоптик говорить, що перша декада грудня в Україні пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів та слабким вітром. Температура буде стабільно вищою за норму і практично в усіх регіонах перевищить позначку у 0 градусів.

"В найближчій перспективі українцям не варто очікувати на настання метеорологічної зими, тобто періоду зі стійкими морозами. У нічний час у першій декаді грудня спостерігатимуться невеликі морози, утім середньодобова температура буде плюсовою", - додає Кібальчич.

У другій декаді місяця прогнозується розвиток потужного та великого антициклону над східною Європою та Уралом. Через це в Україні переважатимуть південно-східні вітри. За таких умов не варто очікувати на істотні опади, а температура знову перевищуватиме норму.

У третій декаді грудня температура поступово почне наближатися до середньої норми і у багатьох областях вже відзначатимуться невеликі морози та опади - переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Прогноз погоди на Новий рік

Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що на Новий рік не варто очікувати снігу.

За його словами, можливо невеликий сніговий покрив буде лише на Заході.

"Зима буде з невеликими морозами, але не аномальними. Зміна клімату вплинула на наші зими, тому очікуємо грудень без сильних морозів", - вважає він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 27 листопада буде достатньо теплою. Водночас очікуються дощі.

Метеорологи заявляли, що зима 2025–2026 може виявитися прохолоднішою та більш сніжною, ніж кілька попередніх сезонів. За прогнозом, у січні та першій половині лютого в північних, східних і західних областях нічні температури можуть опускатися до –20…–25 °C.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич також розповідав, що погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред