РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

Руслана Заклінська
27 листопада 2025, 20:09оновлено 27 листопада, 20:47
Речник Сил оборони заявив, що поблизу Гуляйполя кілька українських військових зникли безвісти.
Ситуація поблизу Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 61 окрема механізована Степова бригада

Ключове із заяви речника Сил оборони півдня:

  • На Гуляйпільському напрямку один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов із позицій
  • Через це ворог зайшов у фланг Сил оборони
  • Кілька українських військових вважаються зниклими безвісти

У Запорізькій області один із підрозділів українських військ неузгоджено відійшов із займаних позицій. Ворог скористався ситуацією та зайшов у фланг Сил оборони. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на Гуляйпільському напрямку українські війська проводили планове перегрупування та зміну оборонної конфігурації. Проте один із підрозділів самовільно відійшов без погодження з командуванням. У результаті на ділянці оборони оголився фланг, залишивши сусідні підрозділи та їхній особовий склад без прикриття.

"Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони. Відбулись бойові зіткнення, внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти", - розповів Волошин.

Речник не виключає, що окупанти могли розстріляти саме цих бійців. Якщо ця інформація підтвердиться, Україна добиватиметься притягнення винних до відповідальності.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю. Варто згадати, що завдяки командуванню, яке ухвалило вчасні та правильні рішення, зараз ми намагаємось здійснити перегрупування сил та засобів для того, щоб ефективно організувати та побудувати оборону Гуляйполя", - додав він.

Також Волошин прокоментував інформацію про нібито захоплення росіянами населеного пункту Зелений Гай. За його словами, на околицях села тривають бої, українські сили продовжують оборонну операцію.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Куди рушать росіяни після Покровська - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припустив в інтерв'ю Главреду, що у разі захоплення Покровська російськими окупантами у небезпеці опиняться Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ. Він пояснив, що наступ на ці міста дозволить загарбникам відрізати постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Щодо загальної ситуації на фронті взимку, Світан зазначив, що Росія продовжить розтягувати українські сили по флангах, зокрема на Харківщині (район Вовчанська та Куп’янський напрямок) та тиснути на Херсон. Головне завдання ворога на зиму – захоплення Донецької та Запорізької областей.

Ситуація поблизу Гуляйполя - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, на південному фронті України тривають напружені бої. Напередодні на Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили понад 30 штурмів, 500 артобстрілів, 250 скидів дронів, 10 авіаударів і майже 2 тисячі ударів дронами-камікадзе.

Також окупаційні війська Росії щодня втрачають щонайменше тисячу солдатів і не можуть прорвати оборону на лінії Куп’янськ - Покровськ - Гуляйполе. Українські підрозділи стабілізували фронт й щодня знищують 250-300 солдатів та понад півсотні одиниць техніки.

Крім цього, за даними DeepStatе, на Запорізькому напрямку РФ захопила Зелений Гай і просунулася поблизу Високого та Яблукового, майже оточивши Гуляйполе. Попри втрати та хаос, українські сили стабілізували фронт, розгорнувши нову лінію оборони та стримавши наступ ворога.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

війна в Україні Запорізька область війна Росії та України


Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні




