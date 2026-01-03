У Німеччині закликають повертати біженців в Україну: хто в списку

Ви дізнаєтеся:
- Хто запропонував повернути українців додому
- У чому причина
У партії канцлера Німеччини пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків. Тих із них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину.
Відповідні вимоги викладені в проєкті рішення ХСС для зимової наради партії, яка незабаром відбудеться в монастирі Зеон у Баварії, пише Münchner Merkur.
"ХСС у Зеоні зафіксує позицію не дозволяти зворотні поїздки біженцям ("відпустки на батьківщину"). Якщо біженець для цього їде у свою країну походження, він має автоматично втрачати статус захисту, "оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу в захисті", - йдеться в повідомленні.
За інформацією видання, керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александер Хоффманн пропонує повертати до України "придатних до служби українських чоловіків", де вони мають "зробити свій внесок в оборону своєї країни".
Також у проєкті рішення йдеться про те, що на новоприбулих українців з квітня 2025 року має діяти правило, яке дозволяє залучати їхні можливі активи "для покриття витрат на перебування в Німеччині".
Українці за кордоном - останні новини
Раніше Главред розповідав, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати з країни кілька десятків українців уже в понеділок, 17 листопада.
Крім того, в серпні 2025 року США також оголошували про депортацію українців, не уточнюючи кількість. За даними українського посольства, на кінець травня в депортаційних центрах перебували 24 українці, яких планували вивезти.
Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або подовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.
Які країни ЄС обирають українські біженці?
За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:
- Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
- Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
