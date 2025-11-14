Рус
Читати російською
США готуються депортувати із країни українців: хто опинився під загрозою

Віталій Кірсанов
14 листопада 2025, 15:17
Адміністрація Трампа готується депортувати зі США близько 80 українців.
Коротко:

  • Влада США працює над логістичними домовленостями щодо депортації
  • Українців планують перевезти чартерним рейсом до Польщі

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати з країни кілька десятків українців уже в понеділок, 17 листопада. Про це свідчить опублікований наказ Міністерства юстиції США, пише Washington Post у п'ятницю, 14 листопада.

Посол України в США Ольга Стефанишина підтвердила виданню, що США планують виселити близько 80 громадян України "через порушення законодавства". Вона зазначила, що американська влада працює над логістичними домовленостями щодо здійснення депортації з огляду на відсутність прямого авіасполучення з Україною.

"Слід зазначити, що депортація - це широко використовуваний правовий механізм, передбачений імміграційним законодавством більшості країн світу. Це рутинна процедура, яку застосовують до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, що порушують умови перебування у Сполучених Штатах, незалежно від їхньої національності", - сказала Стефанишина.

Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності прокоментував плани щодо депортації українців.

"США можуть депортувати стільки людей, скільки захочуть. Ми знайдемо їм гарне застосування", - сказав він.

Серед тих, кого планують депортувати - 41-річний Роман Суровцев, який мешкає у Штатах з чотирирічного віку. Він не хоче повертатися в Україну, яка перебуває в стані війни.

Його адвокати висловили стурбованість тим, що українці та інші колишні громадяни Радянського Союзу ризикують бути висланими без можливості оскаржити свою депортацію.

"Україна є зоною бойових дій, наразі перебуває у воєнному стані, і цілком імовірно, що депортованих примусово призвуть до армії і відправлять на фронт, де їм загрожує смерть", - йдеться в заяві правозахисників.

Українців планують перевезти чартерним рейсом до Польщі, де їх передадуть українській владі.

Washington Post пише, що потенційне видворення 80 осіб стане наймасштабнішою депортацією українців зі США за останні роки. За даними ICE, у 2024 фінансовому році зі США було вислано 53 громадян України.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, у серпні 2025 року США також оголошували про депортацію українців, не уточнюючи кількість. За даними українського посольства, на кінець травня в депортаційних центрах перебували 24 українці, яких планували вивезти.

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або подовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Німеччина звернулася до Європейського Союзу з пропозицією обмежити в'їзд молодих українців, а саме чоловіків і закликала Київ посилити контроль за виїздом громадян призовного віку. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Баварії, лідер партії ХСС Маркус Зьодер.

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини США беженцы The Washington Post
Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

