ГУР уразили бойове судно Росії в Криму і не тільки: деталі операції

Українські розвідники за тиждень уразили та пошкодили низку дороговартісної і стратегічно важливої російської техніки, перетворивши її на металобрухт.

ГУР уразили бойове судно РФ в Криму і не тільки - відео атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay

ГУР продовжує завдавати системних ударів по цілях РФ в Криму

Внаслідок атаки було уражено дороговартісну техніку

Бійці спецпідрозділу ГУР за останній тиждень уразили бойовий десантний катер РФ та елементи російської системи ППО в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР МО, опублікувавши відповідні кадри ураження.

Зазначається, що фахівці підрозділу "Примари" системно послаблюють оборонні позиції росіян на півострові.

"Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників", - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень були знищені або пошкоджені зразки техніки, які мають особливу цінність для збройних сил РФ. Зокрема йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, радіолокаційна система Нєбо-У та десантний катер проєкту 02510 БК-16.

Панцир-С1 / Інфографіка: Главред

/ Скріншот

Яка ціль ударів по Криму - думка експерта

Як писав Главред, у 2026 році Україна може значно наростити кількість ударів по цілях на території Росії та на тимчасово окупованих землях. Про це заявив в ефірі Radio NV аналітик і авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він також зазначив, що Сили оборони України активно уражають російські зенітно-ракетні комплекси С-400. За його словами, загалом у Росії було вироблено близько 150 таких систем, частину з яких експортували, тоді як у самій країні залишилося приблизно сто комплексів. Із них, за оцінками експерта, Україна вже знищила від 40 до 50, причому більшість — на території Криму.

"Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 13 лютого Сили оборони України атакували кілька військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу ЗСУ, поблизу Євпаторії в Криму було знищено російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У", орієнтовна вартість якої становить близько 100 мільйонів доларів.

Також у Херсонській області партизани вдарили по системі зв’язку окупантів, що призвело до послаблення їхніх засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомив рух "Атеш".

Крім того, у суботу, 17 січня, українські військові уразили засоби протиповітряної оборони та склад безпілотників російської армії. У тимчасово окупованому Криму були пошкоджені об’єкти ППО, зокрема радіолокаційна станція "Небо-У" в районі Євпаторії та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" поблизу Хуторка.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

