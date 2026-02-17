Рус
У Alyona Alyona проблеми зі здоров'ям - що відбувається із зіркою

Анна Підгорна
17 лютого 2026, 01:30
Альона Альона розкрила подробиці свого поганого самопочуття.
Альона Альона
Alyona Alyona новини - артистка поскаржилася на погане самопочуття / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

  • Що відбувається Alyona Alyona
  • З якими симптомами бореться артистка

Осінньо-зимовий період, як правило, не радує епідеміологічною ситуацією. Винятком не став і цей сезон - зараз "гуляє" грип, який підкосив багатьох українців. Його жертвою стала і популярна реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко).

У своєму блозі в Threads артистка поскаржилася на жахливе самопочуття. Її неприємно здивувала сила та інтенсивність симптомів хвороби - зараз їй боляче навіть дихати, хоча ще вчора вона почувалася чудово.

"Захворіла сьогодні цим грипом, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі прогресуючі? Не люблю хвороби", - пише Альона Альона.

Alyona Alyona про хворобу
Alyona Alyona новини - артистка поскаржилася на погане самопочуття / фото: threads.com/@alyona.alyona.official

У коментарях шанувальники бажають артистці якнайшвидшого одужання, а також діляться своїм досвідом боротьби з грипом.

Фанати підтримують Alyona Alyona
Шанувальники підтримують Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official
Шанувальники підтримують Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official
Шанувальники підтримують Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official

Alyona Alyona

Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

