У Alyona Alyona проблеми зі здоров'ям - що відбувається із зіркою

Осінньо-зимовий період, як правило, не радує епідеміологічною ситуацією. Винятком не став і цей сезон - зараз "гуляє" грип, який підкосив багатьох українців. Його жертвою стала і популярна реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко).

У своєму блозі в Threads артистка поскаржилася на жахливе самопочуття. Її неприємно здивувала сила та інтенсивність симптомів хвороби - зараз їй боляче навіть дихати, хоча ще вчора вона почувалася чудово.

"Захворіла сьогодні цим грипом, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі прогресуючі? Не люблю хвороби", - пише Альона Альона.

Alyona Alyona новини - артистка поскаржилася на погане самопочуття / фото: threads.com/@alyona.alyona.official

У коментарях шанувальники бажають артистці якнайшвидшого одужання, а також діляться своїм досвідом боротьби з грипом.

Шанувальники підтримують Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official

Шанувальники підтримують Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official

Шанувальники підтримують Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official

Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

