Долар на такому рівні ще не був: експерт спрогнозував новий курс

Анна Косик
16 лютого 2026, 17:29
Хід війни - один із ключових факторів, від якого залежатиме курс долара в Україні.
Прогноз курсу долара в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що сказав Кущ:

  • До кінця року курс долара може зрости до 47 гривень
  • Курс долара в Україні залежить від міжнародної допомоги і ходу війни

Уряд України прогнозує у 2026 році коливання курсу долара в межах 42-47 гривень за долар. Як пише видання Новини.LIVE, економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ розповів, на що насправді можуть розраховувати українці.

За його словами, кілька факторів будуть впливати на курс долара в Україні. Один із них - міжнародна допомога. Якщо вона буде надходити вчасно, то гривня може залишитися ближче до 45 гривень.

Затримки фінансування навпаки підштовхнуть курс до 47 гривень за долар. Але ситуація може змінитися, якщо війна в Україні закінчиться восени, або ж все відбудеться навпаки і конфлікт загостриться влітку.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

"У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", - зауважив Кущ.

Стійкими факторами тиску на гривню є також зростання імпорту, великий торгівельний дефіцит та зниження промислового виробництва.

Що буде з курсом валют у лютому - думка експерта

Главред писав, що за словами президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса, гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники.

У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках. До кінця місяця пара гривня/долар залишатиметься відносно стабільною за умови збереження попиту та активної ролі НБУ. Для гривні/євро ризики вищі.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з курсом НБУ, 16 лютого гривня дещо ослабла відносно основних іноземних валют. Одночасно подорожчав долар США, євро та злотий.

Раніше повідомлялося, що до 22 лютого ринок рухатиметься в межах уже сформованих трендів. Навіть якщо долар ситуативно перевищить рівень 43 гривень, це буде технічним коливанням, а не зміною настроїв учасників ринку.

Напередодні повідомлялося, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним. Курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар, а європейської - 50-52,5 гривень за євро.

Про персону: Олексій Кущ

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні курс долара новини України
