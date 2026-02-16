Помер зірка "Хрещеного батька" і "Апокаліпсису сьогодні" - йому було 95 років

Роберт Дюваль завершив свій земний шлях.

Роберт Дюваль помер - що відомо про смерть актора / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Помер Роберт Дюваль

Родина актора зробила заяву після його смерті

Зірка фільмів "Апокаліпсис сьогодні" і "Хрещений батько" Роберт Дюваль помер у віці 95 років. Ймовірно, смерть настала з природних причин - за даними CNN актор мирно помер у себе вдома в Міддлберзі, Вірджинія, в неділю, 15 лютого.

Про смерть Дюваля повідомив його офіційний представник з посиланням на слова дружини Роберта - аргентинської акторки Лусіани Педраси. Сім'я прийняла рішення не проводити публічну похоронну церемонію.

"Сім'я закликає всіх, хто бажає вшанувати його пам'ять, зробити це так, щоб це відображало його життя: подивитися чудовий фільм, розповісти цікаву історію за столом з друзями або проїхатися сільською місцевістю, щоб помилуватися красою світу", - йдеться в заяві.

Роберт Дюваль зі своєю дружиною Лусіаною Педрасою / фото: ua.depositphotos.com

Про персону: Роберт Дюваль Роберт Дюваль - американський актор, режисер і продюсер, який знявся в таких значних картинах, як "Військово-польовий госпіталь", "Хрещений батько" і "Апокаліпсис сьогодні". Лауреат премій "Оскар" за кращу чоловічу роль у фільмі "Ніжне милосердя" 1983 року (а також шестиразовий номінант на цю нагороду) і BAFTA, володар двох "Еммі" і чотирьох "Золотих глобусів", повідомляє Вікіпедія.

