"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

https://glavred.net/war/tushki-uzhe-v-vozduhe-rossiya-gotovitsya-k-udaru-kogda-ozhidat-puskov-raket-10741388.html Посилання скопійоване

У ніч на 17 лютого українців попередили про потенційно нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. За даними моніторингових каналів, РФ підняла в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Напередодні також зафіксовано активність пунктів управління стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку до бойового вильоту з метою нанесення ударів по території України. Водночас остаточно підтвердити запуски ракет буде можливо лише ближче до ранку — після наближення літаків до пускових рубежів.

За інформацією джерел, підліт до пускових зон заплановано:

відео дня

Саратовська зона — 4:00

Волгоград-Волгодонськ — 4:30

Каспійська зона — 5:00–6:00

Моніторинг зазначає, що за попередньою інформацією у повітрі перебуває щонайменше три борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Згодом зафіксовано ще виліт двох бомбардувальників Ту-160, попередньо з аеродрому "Українка".

Пізніше аналітики повідомили, що три борти Ту-95МС пролітають над Вологдою курсом на Ярославль, ймовірно, у напрямку пускових зон ракет.

Ось рерайт вашого тексту для новинного сайту, збережено цитати та джерело, а стиль зроблено більш читабельним і релевантним:

За даними джерел, над територією України наразі спостерігається близько 104 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

"Також заходять нові групи", — зазначають у повідомленні.

Усі вони рухаються у напрямку Вінницької області, пролітаючи над Сумською, Полтавською, Харківською, Херсонською, Миколаївською та Кіровоградською областями.

За прогнозом аналітиків, ймовірними цілями атаки можуть стати Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

Новина доповнюється . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред