"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

У ніч на 17 лютого українців попередили про потенційно нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. За даними моніторингових каналів, РФ підняла в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
Напередодні також зафіксовано активність пунктів управління стратегічної авіації РФ, що може свідчити про підготовку до бойового вильоту з метою нанесення ударів по території України. Водночас остаточно підтвердити запуски ракет буде можливо лише ближче до ранку — після наближення літаків до пускових рубежів.
За інформацією джерел, підліт до пускових зон заплановано:
- Саратовська зона — 4:00
- Волгоград-Волгодонськ — 4:30
- Каспійська зона — 5:00–6:00
Моніторинг зазначає, що за попередньою інформацією у повітрі перебуває щонайменше три борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Згодом зафіксовано ще виліт двох бомбардувальників Ту-160, попередньо з аеродрому "Українка".
Пізніше аналітики повідомили, що три борти Ту-95МС пролітають над Вологдою курсом на Ярославль, ймовірно, у напрямку пускових зон ракет.
За даними джерел, над територією України наразі спостерігається близько 104 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
"Також заходять нові групи", — зазначають у повідомленні.
Усі вони рухаються у напрямку Вінницької області, пролітаючи над Сумською, Полтавською, Харківською, Херсонською, Миколаївською та Кіровоградською областями.
За прогнозом аналітиків, ймовірними цілями атаки можуть стати Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.
