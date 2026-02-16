'Гідності у світі стало менше': в Україні помер видатний лікар і дисидент Глузман

Помер відомий український психіатр і правозахисник Семен Глузман, смерть відомого десидента підтвердила його донька Юлія в коментарі ЗМІ.

В Україні помер видатний лікар і дисидент Семен Глузман / Колаж: Главред, фото: Lesya Kharchenko/Facebook, УНІАН

Сьогодні, 16 лютого, помер відомий правозахисник і психіатр Семен Глузман

Інформацію про його смерть підтвердила донька Юлія

На 79-му році життя помер відомий український психіатр, правозахисник і колишній дисидент Семен Глузман. Він став однією з перших постатей, які відкрито виступили проти практики радянської каральної психіатрії та кинули виклик системі. Про його смерть повідомила у Facebook журналістка Леся Харченко.

"Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії", - йдеться у повідомленні.

/ Скріншот

Також інформацію про смерть підтвердила донька Семена Глузмана Юлія в коментарі BBC.

"Ми приїхали щойно, його привезли по швидкій у лікарню. І от нам пів години тому повідомили, що він помер. Наразі це всі деталі", - розповіла вона.

Чим відомий Семен Глузман

Семен Глузман — український психіатр, правозахисник і колишній радянський дисидент, один із найвідоміших борців проти каральної психіатрії в СРСР. Він став відомим на початку 1970-х років після того, як підготував незалежну судово-психіатричну експертизу у справі генерала Петра Григоренка, довівши, що той психічно здоровий і незаконно утримується у психіатричній лікарні з політичних мотивів. Про це повідомляє Вікіпедія.

За цю позицію у 1972 році Глузмана засудили до семи років таборів суворого режиму та трьох років заслання.

Зазначається, що він відбував покарання разом із Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Левком Лук'яненком

Його справа стала символом боротьби проти використання психіатрії як інструмента репресій. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнавала його в’язнем сумління і проводила кампанії на його підтримку.

Після звільнення Глузман продовжив працювати в галузі психіатрії та прав людини. У 1991 році він заснував Українську психіатричну асоціацію, став одним із розробників Закону України "Про психіатричну допомогу" та активно виступав за гуманізацію системи психіатричної допомоги. Його діяльність була відзначена міжнародними професійними нагородами, зокрема він став почесним членом авторитетних психіатричних асоціацій у США та Великій Британії.

У незалежній Україні Семен Глузман залишався публічним інтелектуалом і правозахисником, коментував суспільно-політичні процеси та підтримував українських політв’язнів.

