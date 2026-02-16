Рус
"Гідності у світі стало менше": в Україні помер видатний лікар і дисидент Глузман

Юрій Берендій
16 лютого 2026, 18:27
79
Помер відомий український психіатр і правозахисник Семен Глузман, смерть відомого десидента підтвердила його донька Юлія в коментарі ЗМІ.
В Україні помер видатний лікар і дисидент Семен Глузман
В Україні помер видатний лікар і дисидент Семен Глузман / Колаж: Главред, фото: Lesya Kharchenko/Facebook, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сьогодні, 16 лютого, помер відомий правозахисник і психіатр Семен Глузман
  • Інформацію про його смерть підтвердила донька Юлія

На 79-му році життя помер відомий український психіатр, правозахисник і колишній дисидент Семен Глузман. Він став однією з перших постатей, які відкрито виступили проти практики радянської каральної психіатрії та кинули виклик системі. Про його смерть повідомила у Facebook журналістка Леся Харченко.

"Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії", - йдеться у повідомленні.

'Гідності у світі стало менше': в Україні помер видатний лікар і дисидент Глузман
Також інформацію про смерть підтвердила донька Семена Глузмана Юлія в коментарі BBC.

"Ми приїхали щойно, його привезли по швидкій у лікарню. І от нам пів години тому повідомили, що він помер. Наразі це всі деталі", - розповіла вона.

Чим відомий Семен Глузман

Семен Глузман — український психіатр, правозахисник і колишній радянський дисидент, один із найвідоміших борців проти каральної психіатрії в СРСР. Він став відомим на початку 1970-х років після того, як підготував незалежну судово-психіатричну експертизу у справі генерала Петра Григоренка, довівши, що той психічно здоровий і незаконно утримується у психіатричній лікарні з політичних мотивів. Про це повідомляє Вікіпедія.

За цю позицію у 1972 році Глузмана засудили до семи років таборів суворого режиму та трьох років заслання.

Зазначається, що він відбував покарання разом із Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Левком Лук'яненком

Його справа стала символом боротьби проти використання психіатрії як інструмента репресій. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнавала його в’язнем сумління і проводила кампанії на його підтримку.

Після звільнення Глузман продовжив працювати в галузі психіатрії та прав людини. У 1991 році він заснував Українську психіатричну асоціацію, став одним із розробників Закону України "Про психіатричну допомогу" та активно виступав за гуманізацію системи психіатричної допомоги. Його діяльність була відзначена міжнародними професійними нагородами, зокрема він став почесним членом авторитетних психіатричних асоціацій у США та Великій Британії.

У незалежній Україні Семен Глузман залишався публічним інтелектуалом і правозахисником, коментував суспільно-політичні процеси та підтримував українських політв’язнів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 лютого на 84-му році життя померла народна артистка України та відома оперна співачка Людмила Юрченко. Про це повідомили на сторінці Національної опери України.

Також стало відомо про смерть народного артиста України та видатного диригента Володимира Співака. Про це йдеться у повідомленні Ужгородської міської ради у соціальних мережах. Повідомляється, що він помер 8 лютого, однак причину смерті поки не розголошують.

Крім того, 28 січня на 71-му році життя пішла з життя народна артистка України, акторка театру і кіно Тамара Плашенко. Про її смерть повідомив син Володимир Крижановський.

Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Катерина Бужинська публічно розповіла правду про свого чоловіка-іноземця

