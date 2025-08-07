Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 19:39
134
За оцінками демографа, повернутися з-за кордону можуть "дай бог, щоб третина".
За оцінками демографа, повернутися з-за кордону можуть "дай бог, щоб третина"
За оцінками демографа, повернутися з-за кордону можуть "дай бог, щоб третина" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Щомісяця все більше людей, які виїхали, адаптуються до життя там
  • Якщо в Україні є житло і є робота, шансів на повернення значно більше

Українці, які через війну виїхали з України, повернуться з-за кордону, якщо їх влаштовуватиме безпекова ситуація і вони матимуть в Україні роботу та житло. Таку думку директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова висловила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щомісяця все більше людей, які виїхали за кордон, адаптуються до життя там, все більше руйнувань тут. Ми прекрасно розуміємо: є три головні чинники, виходячи з яких люди будуть ухвалювати рішення, повертатися чи ні", - сказала демограф.

відео дня

Найголовнішим чинником вона вважає ситуацію з безпекою, причому йдеться також про перспективи цього питання.

"Грубо кажучи, якщо Росія розпадеться і ми будемо розуміти, що немає серйозного ризику нової війни, то це одна ситуація. А якщо воно буде так, як зараз, і ми навіть змусимо їх підписати мир на пристойних для нас умовах, то це інша ситуація", - зазначила Лібанова.

На її думку, робота і житло в Україні та робота і житло за кордоном - це для біженців будуть два "практично однакові" чинники.

"Якщо в Україні є житло і є робота, шансів на повернення значно більше. Я тому кажу всім роботодавцям, коли мене запитують, що робити. Кажу: спілкуватися. Якщо ви хочете, щоб ваші люди повернулися, ну, ті, хто у вас працював, повернулися до вас, пишіть їм. Вам неважко привітати зі святами, з днем народження, запитати, як справи, розповісти про свої плани, перспективи", - порадила Лібанова.

За оцінками демографа, повернутися з-за кордону можуть "дай бог, щоб третина".

"Ба більше, тут, дай боже, щоб не було хвилі чоловічої еміграції після скасування воєнного стану. Ми ж не знаємо, де сім'ї об'єднаються. Так, судячи з усього, багато сімей зруйновано зараз. Ну, можливо, це неминучий був результат такої тривалої війни і того, що люди живуть не разом. Але там, де сім'ї не зруйновані, там, де вони залишилися міцними, - це велике питання, де вони будуть з'єднуватися після скасування воєнного стану", - пояснила вона.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України 2051 року. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

демографія перепису населення демографічна криза скорочення населення новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталі

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталі

21:57Політика
Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

21:46Війна
Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

20:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Останні новини

22:04

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

21:57

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталіВідео

21:46

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

21:40

Що потрібно зробити у свій день народження жінкам, щоб притягнути успіх

21:19

В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
21:17

"Артерію, сухожилля": Максима Галкіна збила машина в Латвії

21:15

Чому у магазинах немає круглих цін: експертка здивувала відповіддю

21:10

ЦПК Шабуніна звинувачують у конфлікті інтересів через роботу на підозрюваного у держзраді співробітника НАБУ

20:59

Українська ведуча публічно видала адресу Софії Ротару - деталі

Реклама
20:52

Серпень не кінець сезону: дачник розповів, що посадити, щоб отримати врожай

20:25

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

19:41

Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

19:39

Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

19:15

Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати

19:10

Чому ніякої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін не буде?Погляд

18:49

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:47

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:31

Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

17:58

Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

17:58

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

Реклама
17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

17:00

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

16:35

Історія машини, яка стала останньою для Цоя: чим їздив фронтмен гурту "Кіно"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

16:31

Скільки тварин на малюнку: лише одиниці зможуть назвати точну кількість

16:28

Забути про наліт і водний камінь можна назавжди: один засіб і ванна блистітиме

16:06

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

16:02

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

16:01

Перший драфт погоджених домовленостей з Путіним: аналіз "жовтухи"Погляд

15:48

Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті

15:42

NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

15:36

Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

15:30

Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

15:28

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:17

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

15:09

Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:05

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

15:00

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

Реклама
14:58

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

14:58

Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

14:55

Шикарна закуска, яка стане зіркою столу: швидкий рецепт смачних баклажанів

14:31

Єдинороги існують, але морські: чому їх не побачити в акваріумах

14:26

Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

14:21

Військові дорікнули Порошенку та його депутатам, які масово виїхали на відпочинок за кордон

14:00

"Не змогла там жити": спливла правда про Софію Ротару

13:58

Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

13:55

"Час завершувати війну": Зеленський заявив про зустрічі на рівні лідерів

13:35

"Страждання і не прийняття": Анатолій Анатоліч серйозно травмувався

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти