Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

Українці, які через війну виїхали з України, повернуться з-за кордону, якщо їх влаштовуватиме безпекова ситуація і вони матимуть в Україні роботу та житло. Таку думку директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова висловила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щомісяця все більше людей, які виїхали за кордон, адаптуються до життя там, все більше руйнувань тут. Ми прекрасно розуміємо: є три головні чинники, виходячи з яких люди будуть ухвалювати рішення, повертатися чи ні", - сказала демограф. відео дня

Найголовнішим чинником вона вважає ситуацію з безпекою, причому йдеться також про перспективи цього питання.

"Грубо кажучи, якщо Росія розпадеться і ми будемо розуміти, що немає серйозного ризику нової війни, то це одна ситуація. А якщо воно буде так, як зараз, і ми навіть змусимо їх підписати мир на пристойних для нас умовах, то це інша ситуація", - зазначила Лібанова.

На її думку, робота і житло в Україні та робота і житло за кордоном - це для біженців будуть два "практично однакові" чинники.

"Якщо в Україні є житло і є робота, шансів на повернення значно більше. Я тому кажу всім роботодавцям, коли мене запитують, що робити. Кажу: спілкуватися. Якщо ви хочете, щоб ваші люди повернулися, ну, ті, хто у вас працював, повернулися до вас, пишіть їм. Вам неважко привітати зі святами, з днем народження, запитати, як справи, розповісти про свої плани, перспективи", - порадила Лібанова.

За оцінками демографа, повернутися з-за кордону можуть "дай бог, щоб третина".

"Ба більше, тут, дай боже, щоб не було хвилі чоловічої еміграції після скасування воєнного стану. Ми ж не знаємо, де сім'ї об'єднаються. Так, судячи з усього, багато сімей зруйновано зараз. Ну, можливо, це неминучий був результат такої тривалої війни і того, що люди живуть не разом. Але там, де сім'ї не зруйновані, там, де вони залишилися міцними, - це велике питання, де вони будуть з'єднуватися після скасування воєнного стану", - пояснила вона.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України 2051 року. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

