"Історія оборони міста добігає кінця": ворог просувається на ключовому напрямку

Противник накопичує сили і готує подальше просування до перешийку між містами.

Українські захисники відбивають спроби противника проникнути в Гришине / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Російські війська захопили село Рівне

Наступ продовжується на сусіднє Світле

Відбуваються активні бої на західних околицях Світлого

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, посилюючи тиск на українських захисників у районі Мирнограда. Після захоплення села Рівне, окупанти дотискають сусіднє село Світле.

За повідомленням моніторингового проєкту DeepState, у північній частині Покровська фіксуються точки зльоту БПЛА противника, а також відбувається "затягування піхоти в місто. Одночасно з цим, ворог намагається проникати в Гришино з північно-західних околиць Покровська".

На західних околицях Світлого вже спостерігається накопичення сил противника та активні вогневі контакти з українськими бійцями. Крім того, спроби просочитися в Гришине зі сторони Котлиного блокуються та знищуються.

Що кажуть аналітики

Аналітики зазначають, що "противник зміг окупувати населений пункт Рівне і дотискає сусіднє село Світле. Закріплення в цьому районі дає можливість противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийку між Покровськом та Родинським, що збільшує ризик для залишків угрупування Сил Оборони на околицях Мирнограду".

При цьому, на думку експертів, "історія оборони міста добігає кінця", оскільки Мирноград поступово опиняється під контролем російських сил.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

На думку військового експерта, російські війська наразі суттєво втратили темп наступальних дій на фронті. Бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, пояснює це тим, що українські підрозділи свідомо створюють умови, в яких подальші атаки противника стають малоефективними.

"Мета України — позбавити Росію можливості вести успішний наступ, що дозволить вести переговори з більш вигідних позицій", — зазначає Білецький.

Експерт також зауважує, що російські війська покладають надії на зимовий період для відновлення темпів атак.

"Зараз їхнє просування на більшості ділянок фронту — найповільніше з 2022 року. Проте вони сподіваються, що зима дозволить відновити "зелену" тактику інфільтрації", — підкреслює командир.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що армія країни-агресора Росії активізувала зусилля із охоплення Покровська та Мирнограду так званими "клешнями".

Також ситуація на Олександрівському напрямку і в районі Гуляйполя залишається складною, проте Сили оборони України проводять результативні контратакувальні, штурмові дії. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що на півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів і не дозволяючи їм закріпитися на зайнятих позиціях.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

