Українцям доведеться платити за перебування в США - що відомо про нові правила

Руслана Заклінська
19 жовтня 2025, 16:43
США вводять $1000 збір для іммігрантів за перебування у країні.
США запроваджують новий імміграційний збір / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • США вводять новий обов’язковий імміграційний збір у розмірі $1000
  • Збір за надання або продовження дозволу на перебування вимагають з 16 жовтня
  • Програма Uniting for Ukraine формально підпадає під нові правила

Міністерство внутрішньої безпеки США запроваджує новий обов’язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування у США. Нові правила почнуть діяти з 16 жовтня 2025 року. Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США.

Відтепер кожна людина, яка отримує або продовжує дозвіл parole, повинна буде сплатити 1000 доларів. Це стосується як нових заявників, так і тих, хто подає заявку на re-parole - продовження строку перебування в країні.

Рішення ухвалено на виконання закону H.R. 1 (Reconciliation Bill), що передбачає збільшення надходжень до бюджету США, зокрема через нові імміграційні збори.

Що таке parole

Parole - це тимчасовий дозвіл в’їхати або залишатися у США без повноцінної візи чи статусу постійного резидента. Його надають у виняткових випадках, зокрема:

  • з гуманітарних причин;
  • через надзвичайні ситуації (війна, переслідування, стихійні лиха);
  • для возз’єднання сім’ї;
  • тим, хто очікує розгляду заявки на інший статус (притулок, грін-карта тощо).

Як це стосується українців

Українці користуються програмою Uniting for Ukraine (U4U), яка надає гуманітарний parole строком до 2 років. Формально ця програма підпадає під дію нового збору. Отже, під час подання на новий parole або re-parole від українців можуть вимагати сплатити 1000 доларів.

Водночас USCIS повідомило, що існують винятки з правила для окремих категорій людей.

"Розмір збору становить 1 000 доларів за 2025 фінансовий рік і підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня інфляції. Ви повинні сплатити цей збір, коли вам надається імміграційне звільнення під чесне слово для в’їзду до Сполучених Штатів, якщо ви не підпадаєте під дію винятків", - зазначили в USCIS.

Перелік винятків буде оприлюднено пізніше у Федеральному реєстрі. Тому поки невідомо, чи зобов’яжуть учасників програми U4U сплачувати цей збір.

Чи повернуться біженці в Україну - думка демографа

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що українці, які виїхали за кордон через війну, повернуться додому лише за умови безпечної ситуації та наявності житла й роботи.

"Якщо в Україні є житло і є робота, шансів на повернення значно більше. Я тому кажу всім роботодавцям, коли мене запитують, що робити. Кажу: спілкуватися. Якщо ви хочете, щоб ваші люди повернулися, ну, ті, хто у вас працював, повернулися до вас, пишіть їм. Вам неважко привітати зі святами, з днем народження, запитати, як справи, розповісти про свої плани, перспективи", - зазначила Лібанова в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її оцінками, приблизно третина біженців може повернутися в Україну.

Правила для українців за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, Польща заявила, що більше не має можливості приймати нових біженців з України. Глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марчін Пшидач стверджує, що країна досягла межі своїх можливостей, а надмірний потік мігрантів створює соціальні проблеми та ускладнює інтеграцію.

Також ЄС оприлюднив план поступового завершення тимчасового захисту для українців, який діє до 4 березня 2027 року. Країнам-членам рекомендують допомогти біженцям перейти на інші легальні підстави проживання — роботу, навчання, дослідження чи сімейні обставини.

Крім цього, у Нідерландах планують змінити правила для українських чоловіків-біженців: ті, хто має роботу, самостійно забезпечуватимуть себе житлом. Матері з дітьми залишаться під захистом, а українців, які приїхали з іншої країни ЄС, заохочуватимуть повернутися туди.

Про джерело: Служба громадянства та імміграції США (USCIS)

Служба громадянства та імміграції США (англ. United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) — агентство в складі Міністерства внутрішньої безпеки США, яке керує системою натуралізації та імміграції країни. Федеральний уряд має виключні повноваження щодо натуралізації та імміграції, уряди штатів не беруть в цьому участі. Попередником цієї служби є Служба імміграції та натуралізації США, яка була ліквідована Законом про національну безпеку 2002 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

