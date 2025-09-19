Рус
"Це не жорстоко": у Нідерландах змінять умови для біженців з України

Анна Ярославська
19 вересня 2025, 08:18
Українських чоловіків-біженців хочуть зобов'язати знімати житло самим. Жінок із дітьми нові правила не торкнуться.
У Нідерландах змінять правила проживання для українських чоловіків-біженців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Головні тези:

  • Чоловіки, які мають роботу, будуть зобов'язані самостійно забезпечувати себе житлом
  • Матері з дітьми, як і раніше, будуть забезпечені притулком

У Нідерландах мають намір змінити правила проживання для чоловіків-біженців з України. Зокрема, вони будуть самі забезпечувати себе житлом, якщо у них є робота.

Виконувачка обов'язків міністра з питань притулку та міграції Мона Кейзер заявила, що країна поступово підходить до межі своїх можливостей в організації притулку. Вона впевнена, що українські чоловіки, які втекли до Нідерландів і мають роботу, повинні самі забезпечувати себе житлом, передає NOS.

відео дня

Кейзер не вважає жорстоким заклик до людей, які втекли від війни, самостійно забезпечувати себе житлом.

"Вони все одно отримують тут захист", - сказала вона.

Водночас матері з дітьми продовжать отримувати притулок.

"У їхньому випадку не можна сказати: розбирайтеся самі", - сказала міністр.

NOS пише, що змушувати людей шукати житло міністр не збирається, оскільки, згідно з європейськими угодами, українці мають право на житло та освіту.

При цьому українців, які приїхали до Нідерландів через іншу країну ЄС, вона має намір стимулювати до повернення туди.

Українські біженці в Європі інфографіка / Інфографіка: Главред

Українські біженці за кордоном

Як писав Главред, уряд Німеччини має намір зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну. Суму виплат можуть скоротити до 100 євро на місяць на кожного біженця.

З 1 жовтня поточного року українські біженці в Нідерландах відчують певні зміни. Зокрема, за проживання в державних притулках доведеться платити більше.

Федеральна земля Бургенланд в Австрії з 2 липня 2025 року запровадила обов'язкові роботи для біженців. Усім біженцям потрібно буде виконувати суспільно корисні роботи, наприклад, доглядати за парками, займатися прибиранням тощо. За це їм платитимуть 1,6 євро на годину. Якщо хтось двічі відмовиться виконувати такі роботи без поважної причини, то його можуть залишити без частини допомоги.

Українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим чинником досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Чи повернуться українські біженці додому: думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що українські біженці повертатимуться додому тільки тоді, коли відбуватиметься розвиток продуктивних сил, коли будуватимуться виробничі потужності, а навколо них наново зводитимуться міста.

"Зрозуміло, що відновлювати "хрущовки" чи панельні будинки радянського зразка ніхто не буде - сучасні будівельні технології дають змогу будувати на більш якісному рівні. Тому відновлення України буде, але воно має бути системним", - наголосив Новак під час чату на Главреді.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

війна Росії та України
