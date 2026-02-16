Опинився під крапельницею: що "заливає" в себе Цимбалюк перед виступами

Тарас Цимбалюк зробив коментар про здоров'я.

Тарас Цимбалюк зараз - чому актор потрапив під крапельницю / колаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Коротко:

Тарас Цимбалюк показав себе під крапельницею

Артист розповів, що йому "поставили"

Український актор і головний герой 14 сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк вийшов на зв'язок із шанувальниками прямо з-під крапельниці. Допомога йому знадобилася під час гастролей.

У соціальних мережах Цимбалюк опублікував відповідне фото - в ліжку зі стійкою поруч. Однак артист запевнив читачів, що, незважаючи на це, до вечора він планує бути в формі, щоб продовжити роботу - виступити в спектаклі.

Тарас також повідомив, що крапельниця - це профілактичний курс вітамінів. Правда, уточнювати все ж не став, через які стани вона йому знадобилася, залишивши цю інформацію "за кадром".

Тарас Цимбалюк зараз - чому актор потрапив під крапельницю / фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

