Опинився під крапельницею: що "заливає" в себе Цимбалюк перед виступами

Коротко:
- Тарас Цимбалюк показав себе під крапельницею
- Артист розповів, що йому "поставили"
Український актор і головний герой 14 сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк вийшов на зв'язок із шанувальниками прямо з-під крапельниці. Допомога йому знадобилася під час гастролей.
У соціальних мережах Цимбалюк опублікував відповідне фото - в ліжку зі стійкою поруч. Однак артист запевнив читачів, що, незважаючи на це, до вечора він планує бути в формі, щоб продовжити роботу - виступити в спектаклі.
Тарас також повідомив, що крапельниця - це профілактичний курс вітамінів. Правда, уточнювати все ж не став, через які стани вона йому знадобилася, залишивши цю інформацію "за кадром".
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
