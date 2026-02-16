Рус
Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європи

Руслан Іваненко
16 лютого 2026, 17:55ексклюзив
Адміністрація Трампа продовжує обговорювати залежність Європи від США у політичних заявах.
Як США використовують політичну риторику для тиску на європейські бюджети

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбулася в умовах невизначеності щодо подальшої підтримки України та загальної стратегії Заходу у протистоянні Росії. Дискусії в Мюнхені намагалися окреслити реальні сценарії розвитку війни в Україні та сформувати очікування щодо дипломатичних кроків на найближчий рік.

В інтерв’ю Главреду керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Український Центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів, якими будуть відносини адміністрації Трампа та ЄС.

За його словами, хоча США, зокрема адміністрація Трампа, часто говорять про можливе скорочення своєї присутності в Європі та підкреслюють залежність ЄС від американської підтримки, ці заяви мають радше політичний характер.

"В реальності США навряд чи підуть на кардинальні кроки: істотно зменшувати військову присутність не будуть, ядерну зброю з Європи також не забиратимуть. Це лише елемент їхньої зовнішньої політики", — пояснив експерт.

Риторика Трампа і гроші

Рейтерович зазначив, що риторика адміністрації Трампа спрямована на те, щоб "вибити" з європейських партнерів більше фінансування та преференцій для американського бізнесу. Разом із тим стратегічно присутність США в Європі важлива саме для Сполучених Штатів, і панікувати європейцям немає підстав.

"Війська й ракети, розміщені в Європі, формально призначені для захисту Європи, але водночас вони є інструментом захисту самих США. У разі можливої війни краще воювати на території Європи, ніж допустити перенесення конфлікту на територію Штатів", — пояснив Рейтерович.

Експерт прогнозує, що риторика Трампа залишиться напруженою, проте співпраця з Європою продовжиться щонайменше на нинішньому рівні, а ЄС буде більше інвестувати у власну безпеку. Значна частина цих коштів, за словами Рейтеровича, повертатиметься в американську економіку.

Чи здатна Європа захистити себе без США

Глава НАТО Марк Рютте наголосив, що ідея про те, що Європа може захистити себе без США, є нереальною. За його словами, у такому випадку витрати ЄС на оборону доведеться підняти до 10% ВВП, а також закупити власну ядерну зброю, що обійдеться в "мільярди й мільярди євро".

Рютте підкреслив: Європі потрібні США, так само як США потрібні НАТО. Навіть при зміні пріоритетів Америки її військова присутність на континенті залишатиметься потужною та стратегічно важливою.

Як раніше повідомляв Главред, 2 лютого, країни-учасниці засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пообіцяли виділити цього року 35 мільярдів євро на підтримку української армії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський поділився подробицями переговорів з міжнародними партнерами під час Мюнхенської конференції з безпеки. Головним питанням, за його словами, залишаються поставки ракет для протиповітряної оборони для захисту від балістичних ударів.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
