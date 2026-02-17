Рус
"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

Христина Трохимчук
17 лютого 2026, 05:50
Тимур Мірошниченко назавжди запам'ятав витівку Філіпа Кіркорова.
Філіп Кіркоров і Тимур Мірошниченко
Філіп Кіркоров і Тимур Мірошниченко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Тимур Мірошниченко

Ви дізнаєтеся:

  • Тимур Мірошниченко розповів про травматичний досвід роботи з Кіркоровим
  • Що сталося на репетиції в Москві

Відомий український ведучий Тимур Мірошниченко згадав епізод своєї кар'єри, пов'язаний з путіністом Філіпом Кіркоровим. Він зізнався в інтерв'ю на YouTube-каналі "ІПсО і люди", що ця ситуація залишила незабутнє враження на все життя.

Мирошниченко поділився, що знімав підготовку зрадниці Ані Лорак до Дитячого Євробачення-2009, де вони були співведучими. Частина репетицій проходила в Москві, куди ведучому доводилося регулярно їздити у відрядження. Під час однієї з таких репетицій Тимур опинився в одній будівлі з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров налякав Тимура Мірошниченка / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Ми піднімаємося, і перше, що я бачу, – це Кіркоров у трико і шкарпетках по коліно. Він стоїть, розмовляє по телефону. Ми піднімаємося з оператором і просто завмерли вдвох. Охорона відразу на нас. А він повертається і каже: "Нічого, нічого. Нехай дивляться", – розповів ведучий.

Ситуація дійсно залишила сильне враження у Тимура. Ведучий навіть пожартував, що те, що сталося, могло вплинути на його психічний стан.

"Це психологічна травма на все життя", — посміявся Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко - Євробачення / Скріншот YouTube

Також він позитивно відгукнувся про роботу з Ані Лорак. Ведучий зазначив, що тоді співачка була на піку кар'єри і набула великої популярності після Євробачення, особливо на російській сцені. Мірошниченко вважає, що зрадниця професійно підходила до свого завдання.

"Працювалося нормально. Вона вже пройшла саме Євробачення, розуміла, як все працює", - висловився ведучий.

Тимур Мірошниченко
Тимур Мірошниченко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася подробицями особистого життя, зазначивши, що її обранець спокійно ставиться до публічності зірки. Також Боржемська прокоментувала, чи планує пара офіційно оформити стосунки.

Також чоловік Наташі Корольової Тарзан публічно розкритикував зовнішність дружини, заявивши про необхідність "покарати" її за зайву вагу. На думку стриптизера, артистка зобов'язана пропагувати "правильні форми", тому їй варто схуднути.

Про особу: Тимур Мірошниченко

Тимур Мірошниченко — український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення і ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Телеведучий року".

