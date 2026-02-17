"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

Тимур Мірошниченко назавжди запам'ятав витівку Філіпа Кіркорова.

Філіп Кіркоров і Тимур Мірошниченко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Тимур Мірошниченко

Тимур Мірошниченко розповів про травматичний досвід роботи з Кіркоровим

Що сталося на репетиції в Москві

Відомий український ведучий Тимур Мірошниченко згадав епізод своєї кар'єри, пов'язаний з путіністом Філіпом Кіркоровим. Він зізнався в інтерв'ю на YouTube-каналі "ІПсО і люди", що ця ситуація залишила незабутнє враження на все життя.

Мирошниченко поділився, що знімав підготовку зрадниці Ані Лорак до Дитячого Євробачення-2009, де вони були співведучими. Частина репетицій проходила в Москві, куди ведучому доводилося регулярно їздити у відрядження. Під час однієї з таких репетицій Тимур опинився в одній будівлі з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Філіп Кіркоров налякав Тимура Мірошниченка / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Ми піднімаємося, і перше, що я бачу, – це Кіркоров у трико і шкарпетках по коліно. Він стоїть, розмовляє по телефону. Ми піднімаємося з оператором і просто завмерли вдвох. Охорона відразу на нас. А він повертається і каже: "Нічого, нічого. Нехай дивляться", – розповів ведучий.

Ситуація дійсно залишила сильне враження у Тимура. Ведучий навіть пожартував, що те, що сталося, могло вплинути на його психічний стан.

"Це психологічна травма на все життя", — посміявся Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко - Євробачення / Скріншот YouTube

Також він позитивно відгукнувся про роботу з Ані Лорак. Ведучий зазначив, що тоді співачка була на піку кар'єри і набула великої популярності після Євробачення, особливо на російській сцені. Мірошниченко вважає, що зрадниця професійно підходила до свого завдання.

"Працювалося нормально. Вона вже пройшла саме Євробачення, розуміла, як все працює", - висловився ведучий.

Тимур Мірошниченко / інфографіка: Главред

Про особу: Тимур Мірошниченко Тимур Мірошниченко — український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення і ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Телеведучий року".

