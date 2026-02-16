Українці можуть отримати більше грошей у березні: відомі нові умови 'Нацкешбеку'

З березня відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару.

Коротко:

Уряд оновив нарахування нацкешбеку

Зміни почнуть діяти з 1 березня

Людям повертатимуть до 15% за купівлю українських товарів

Із 1 березня 2026 року "Національний кешбек" працюватиме по-новому. Українцям повертатимуть вже до 15% за купівлю українських товарів. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Зазначається, що до 28 лютого 2026 року діятиме єдина ставка - 10% на все. Але вже з весни запускається оновлений підхід.

"Українці вже купили товарів вітчизняних виробників на понад 63 млрд грн. Це видима підтримка для української економіки. Щоб вона стала ще ефективнішою, Уряд оновлює умови програми", - йдеться у повідомленні.

Як працюватиме "Національний кешбек" з 1 березня

З березня відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Як кажуть у Мінцифри, це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами.

Так, передбачається 15% кешбеку на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:

непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

Водночас, 5% будуть нараховуватись на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:

хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

На що можна використати кошти нацкешбеку

Нарахований кешбек можна використати на сплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Як долучитися до програми нацкешбеку

Щоб отримувати кешбек за покупку українських товарів потрібно під’єднати банківські картки до програми або відкрити картку "Національний кешбек" у банку.

Після цього у застосунку "Дія" потрібно вибрати послугу "Національний кешбек" та підв’язати цю картку, щоб отримувати на неї виплати.

Про джерело: Міністерство цифрової трансформації України Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року. Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.

