В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Ракети увійшли в повітряний простір України після шостої години ранку.

РФ завдає ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакує Україну ракетами

Ракети кружляють по території країни, змінюючи курс

Вранці у вівторок, 17 лютого, РФ завдає ракетного удару по Україні. Вночі окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а після шостої години ранку ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ракети помітили на Миколаївщині, на Полтавщині в напрямку Кременчука, північніше Миколаєва в напрямку Одеської області, біля Черкас південно-західним курсом.

Також групи ракет рухаються через Чорне море і наближаються до Одеси, група швидкісних цілей рухається в напрямку Затоки, вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей у напрямку Вінницької області.

Пізніше у ЗС ЗСУ повідомили, що ракети тримають курс на Вінницю, рухаються повз Шаргород у напрямку Кам'янця-Подільського. Також повітряні цілі помітили на Тернопільщині у напрямку Івано-Франківської області.

Ракета рухалася повз Бурштин (Івано-Франківщина) у західному напрямку.

О 07:10 моніторингові канали повідомили про дорозвідку по крилатих ракетах та закликали не залишати укриттів до відбою.

Як писав Главред, в ніч на 17 лютого українців попередили про потенційно нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. За даними моніторингових каналів, РФ підняла в повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160.

Крім того, станом на 02:00, над територією України спостерігалося близько 104 безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Крім того, зафіксовано вихід підводного ракетоносія в акваторію Чорного моря з порту Новоросійськ. Максимальний можливий залп — до шести ракет типу "Калібр".

16 лютого моніторинговий канал ЄРадар попереджав, що російська окупаційна армія завершила підготовку до завдання удару по території України.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Скільки ракет РФ може випустити по Україні: думка експерта

Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

За його словами, кількість ракет у масованій атаці залежить від наявності боєздатних пускових установок ОТРК "Іскандер-М". Зараз у Росії задіяно не більше 15 таких установок, що дає можливість одночасно випустити до 30 ракет.

"Але, тим не менш, завдяки постійному виробництву росіяни можуть накопичувати балістику, забезпечуючи собі як щоденний терор (тобто ураження однієї-двох окремо взятих цілей на добу), так і здатність наносити масовані удари, застосовуючи за раз 32 балістичні ракети. До цього потрібно готуватися. У росіян така можливість є", - зазначив Коваленко.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

