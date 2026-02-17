Laud розповів про свою вроджену патологію: "Тут кістка"

Рідкісний синдром змушував Лауда в юності відчувати себе невпевнено.

Laud новини - Лауд розкрив свою рідкісну патологію

Який діагноз у Laud

Як артист ставиться до свого стану

Український співак Laud (Владислав Каращук) посів друге місце на Національному відборі на Євробачення-2026. Він підкорив глядачів своїм голосом і манерою поводитися на сцені. Однак лише нещодавно артист зізнався, що така впевненість у собі не завжди була йому притаманна.

У розмові зі Славою Деміним Лауд розповів, що народився з рідкісною патологією - синдромом Поланда, через який не розвивається великий грудний м'яз з одного боку. У юності Влад соромився своєї зовнішності, проте з часом прийняв себе в повній мірі.

"У мене немає одного грудного м'яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає великий один грудний м'яз, тут просто кістка. Складно сказати, від чого це може бути. Я це пояснюю, що ось цього в мене немає, але є в мене інші таланти. Хоча я завжди цього дуже сильно соромився. Коли мені було 16 років, я на пляж не міг вийти", - каже виконавець.

Він також додав, що його стан можна коригувати імплантом або нарощуванням м'язів, але зараз дорога процедура не є пріоритетом для Лауда. "Мене це не бентежить зараз, я не відчуваю жодного дискомфорту", - заявляє він.

Laud новини - Лауд розкрив свою рідкісну патологію / Скріншот YouTube

