Голлівудська українка Марина Мазепа виходить заміж - подробиці

Коротко:
- Марина Мазепа виходить заміж
- Артистка показала відео з заручин
Українська акторка, танцівниця і акробатка Марина Мазепа стала нареченою. На День святого Валентина вона отримала пропозицію руки і серця. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
Коханий артистки підійшов до заручин з креативом: Марину привели в зал, наповнений величезними екранами. На них транслювалися відео з нею на тлі зворушливого зізнання чоловіка.
"Ти моя підтримка і мій мир. Ти мій дім. Я хочу, щоб ми завжди були разом. У балансі і сильними. Я хочу, щоб ми підтримували гармонію один в одному всупереч усьому. Я обіцяю бути твоєю надійною опорою і ніжним плечем завжди, коли тобі буде потрібно. Я обіцяю слухати тебе завжди і чути навіть те, що ти не говориш. Я буду вибирати тебе знову і знову в радощах і складнощах. Сьогодні я вибираю тебе і буду вибирати тебе кожен день. Я віддаю тобі своє серце і прошу твоє натомість", - сказав він і підніс Мазепі величезний букет білих троянд. Щаслива акторка відповіла на його пропозицію згодою.
Дивіться відео, як наречений робив Марині Мазепі пропозицію руки і серця:
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про чоловіка-іноземця Катерини Бужинської. Українська співачка оригінально подякувала обранцю за роки, проведені разом.
Також Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина. Українська ведуча поділилася з шанувальниками особливим для її родини моментом, пов'язаним з Оскаром.
Про персону: Марина Мазепа
Марина Мазепа - українська акторка, хореограф і акробатка. Будує свою кар'єру в Голлівуді. Відома роботами у фільмах "Нечестивий", "Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті", "Темрява людська".
