Голлівудська українка Марина Мазепа виходить заміж - подробиці

Анна Підгорна
16 лютого 2026, 22:21
Щаслива наречена показала, як їй робили пропозицію.
Марина Мазепа
Марина Мазепа особисте життя - артистка виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/marina_mazepa

Коротко:

  • Марина Мазепа виходить заміж
  • Артистка показала відео з заручин

Українська акторка, танцівниця і акробатка Марина Мазепа стала нареченою. На День святого Валентина вона отримала пропозицію руки і серця. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Коханий артистки підійшов до заручин з креативом: Марину привели в зал, наповнений величезними екранами. На них транслювалися відео з нею на тлі зворушливого зізнання чоловіка.

"Ти моя підтримка і мій мир. Ти мій дім. Я хочу, щоб ми завжди були разом. У балансі і сильними. Я хочу, щоб ми підтримували гармонію один в одному всупереч усьому. Я обіцяю бути твоєю надійною опорою і ніжним плечем завжди, коли тобі буде потрібно. Я обіцяю слухати тебе завжди і чути навіть те, що ти не говориш. Я буду вибирати тебе знову і знову в радощах і складнощах. Сьогодні я вибираю тебе і буду вибирати тебе кожен день. Я віддаю тобі своє серце і прошу твоє натомість", - сказав він і підніс Мазепі величезний букет білих троянд. Щаслива акторка відповіла на його пропозицію згодою.

Дивіться відео, як наречений робив Марині Мазепі пропозицію руки і серця:

Про персону: Марина Мазепа

Марина Мазепа - українська акторка, хореограф і акробатка. Будує свою кар'єру в Голлівуді. Відома роботами у фільмах "Нечестивий", "Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті", "Темрява людська".

