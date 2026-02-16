Голлівудська українка Марина Мазепа виходить заміж - подробиці

Щаслива наречена показала, як їй робили пропозицію.

https://glavred.net/starnews/gollivudskaya-ukrainka-marina-mazepa-vyhodit-zamuzh-podrobnosti-10741361.html Посилання скопійоване

Марина Мазепа особисте життя - артистка виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/marina_mazepa

Коротко:

Марина Мазепа виходить заміж

Артистка показала відео з заручин

Українська акторка, танцівниця і акробатка Марина Мазепа стала нареченою. На День святого Валентина вона отримала пропозицію руки і серця. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Коханий артистки підійшов до заручин з креативом: Марину привели в зал, наповнений величезними екранами. На них транслювалися відео з нею на тлі зворушливого зізнання чоловіка.

"Ти моя підтримка і мій мир. Ти мій дім. Я хочу, щоб ми завжди були разом. У балансі і сильними. Я хочу, щоб ми підтримували гармонію один в одному всупереч усьому. Я обіцяю бути твоєю надійною опорою і ніжним плечем завжди, коли тобі буде потрібно. Я обіцяю слухати тебе завжди і чути навіть те, що ти не говориш. Я буду вибирати тебе знову і знову в радощах і складнощах. Сьогодні я вибираю тебе і буду вибирати тебе кожен день. Я віддаю тобі своє серце і прошу твоє натомість", - сказав він і підніс Мазепі величезний букет білих троянд. Щаслива акторка відповіла на його пропозицію згодою.

Дивіться відео, як наречений робив Марині Мазепі пропозицію руки і серця:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про чоловіка-іноземця Катерини Бужинської. Українська співачка оригінально подякувала обранцю за роки, проведені разом.

Також Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина. Українська ведуча поділилася з шанувальниками особливим для її родини моментом, пов'язаним з Оскаром.

Читайте також:

Про персону: Марина Мазепа Марина Мазепа - українська акторка, хореограф і акробатка. Будує свою кар'єру в Голлівуді. Відома роботами у фільмах "Нечестивий", "Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті", "Темрява людська".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред