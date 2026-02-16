Хто стане новим Джеймсом Бондом: ймовірний агент 007 вийшов на зв'язок

З'явилася реакція зірки "Фантастичних тварин" на чутки про його зйомки в новому Бонді.

Каллум Тернер не відповів прямо на питання / колаж: Главред, фото: instagram.com/callummturner

Коротко:

Каллум Тернер не відповів прямо на питання

Американський сценарист Трейсі Леттс відразу перевів все в жарт

На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. Про це пише Variety.

Відзначається, що в перші хвилини прес-конференції сатиричного трагікомедійного трилера Rosebush Pruning актора запитали, чи дійсно він зіграє Джеймса Бонда. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, на яку чекали шанувальники, не прозвучало.

"Ви праві, це дуже раннє питання... Я не буду це коментувати", - заявив він.

Американський сценарист і драматург Трейсі Леттс відразу перевів все в жарт, заявивши: "Вибачте, але це я наступний Джеймс Бонд!", чим викликав сміх у залі. Сам Тернер підіграв йому словами: "Трейсі, я думав, ти нічого не скажеш".

Новий фільм про Джеймса Бонда - головне

Франко-канадський режисер Дені Вільньов офіційно очолить зйомки нового фільму про Джеймса Бонда. Автор таких масштабних фільмів, як "Дюна" і "Прибуття", тепер спробує себе в жанрі шпигунського екшену, вдихнувши нове життя у франшизу.

Актриса Сідні Суїні, відома за роллю в серіалі "Ейфорія", може зіграти головну жіночу роль у новому фільмі про Джеймса Бонда. Режисер нової частини "бондіани" Дені Вільньов вважає Суїні надзвичайно талановитою і привабливою для молодого покоління. Серед переваг актриси журналісти називають атлетичність і жіночність, які зазвичай необхідні для втілення образу дівчини агента 007.

Про особу: Каллум Тернер Каллум Тернер - популярний британський актор, який отримав міжнародне визнання завдяки ролям у великих франшизах і авторському кіно. Каллум Тернер народився 15 лютого 1990 року. Починав кар'єру як модель для таких брендів, як Next і Reebok, перш ніж повністю перейти до акторської майстерності в 2011 році. Зіграв у фільмах "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" (2018) і "Таємниці Дамблдора" (2022), "Володарі повітря" (2024). З січня 2024 року зустрічається зі співачкою Дуа Ліпою. У червні 2025 року пара офіційно підтвердила свої заручини.

