"Його не лякає": закохана Боржемська заговорила про весілля

Христина Трохимчук
16 лютого 2026, 17:54
108
Марина Боржемська насолоджується особистим щастям.
Марина Боржемська про новий роман
Марина Боржемська стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемська

Ви дізнаєтеся:

  • Марина Боржемська розповіла про нового коханого
  • Чи планує пара весілля

Відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася новими подробицями стосунків із коханим і розповіла, чи планує пара весілля. У коментарі Радіо Люкс Боржемська зізналася, що її партнера не лякає її публічність.

За словами Марини, вони з обранцем досі не з'їхалися через життєві обставини. Знаменитості доводиться жити на два міста. У Києві тренера утримує робота, а у Вінниці зараз проживають її діти. Боржемська зазначила, що партнера не бентежить публічність коханої, проте під час знайомства він навіть не здогадувався про її медійний статус.

відео дня
Марина Боржемська показала чоловіка і поміркувала про кохання
Марина Боржемська показала чоловіка / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Він не знав, хто я. Бачу, що (впізнаваність — прим. ред.) його не лякає, нормально до цього ставиться. Ми не живемо разом. Живемо на два міста", — зізналася тренерка.

Марина також висловилася про можливе весілля. Вона вважає, що для неї важливіше мати поруч гідного і відповідального чоловіка, а штамп у паспорті не є головною умовою міцних стосунків. Тому зараз Боржемська насолоджується новим етапом особистого життя і не будує далекосяжних планів.

Марина Боржемська
Марина Боржемська - особисте життя / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Над цим поки не думала. Я не вважаю, що це може вплинути на стосунки. Якщо людина відповідальна, то вона відповідальна як з обручкою і штампом у паспорті, так і без нього. Тому для мене це не принципово", - висловилася Боржемська.

Марина Боржемська
Марина Боржемська / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що чоловік російської співачки родом з України Наташі Корольової публічно розкритикував зовнішній вигляд своєї дружини. Танцюрист Сергій Глушко піддав критиці фігуру дружини, заявивши, що їй необхідно позбутися зайвих кілограмів.

Також, незважаючи на службу в іншому місті, чоловік Олени Кравець знайшов можливість відвідати дружину і несподівано вийшов на сцену з букетом квітів. Цей зворушливий жест не тільки розчулив актрису, але і поклав край чуткам про можливе розлучення пари.

Про особу: Марина Боржемська

Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла в 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська і Узелков одружилися, проте через 22 роки їх шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

