"Його не лякає": закохана Боржемська заговорила про весілля

Марина Боржемська насолоджується особистим щастям.

Марина Боржемська стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемська

Марина Боржемська розповіла про нового коханого

Чи планує пара весілля

Відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася новими подробицями стосунків із коханим і розповіла, чи планує пара весілля. У коментарі Радіо Люкс Боржемська зізналася, що її партнера не лякає її публічність.

За словами Марини, вони з обранцем досі не з'їхалися через життєві обставини. Знаменитості доводиться жити на два міста. У Києві тренера утримує робота, а у Вінниці зараз проживають її діти. Боржемська зазначила, що партнера не бентежить публічність коханої, проте під час знайомства він навіть не здогадувався про її медійний статус.

Марина Боржемська показала чоловіка / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Він не знав, хто я. Бачу, що (впізнаваність — прим. ред.) його не лякає, нормально до цього ставиться. Ми не живемо разом. Живемо на два міста", — зізналася тренерка.

Марина також висловилася про можливе весілля. Вона вважає, що для неї важливіше мати поруч гідного і відповідального чоловіка, а штамп у паспорті не є головною умовою міцних стосунків. Тому зараз Боржемська насолоджується новим етапом особистого життя і не будує далекосяжних планів.

Марина Боржемська - особисте життя / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Над цим поки не думала. Я не вважаю, що це може вплинути на стосунки. Якщо людина відповідальна, то вона відповідальна як з обручкою і штампом у паспорті, так і без нього. Тому для мене це не принципово", - висловилася Боржемська.

Марина Боржемська / інфографіка: Главред

Про особу: Марина Боржемська Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла в 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська і Узелков одружилися, проте через 22 роки їх шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

