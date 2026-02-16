'Росія готує болючий удар': Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

Президент України заявив про підготовку Росії до нових масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, наголосивши на необхідності посилення ППО.

https://glavred.net/war/rossiya-gotovit-boleznennyy-udar-zelenskiy-nazval-cel-novoy-ataki-po-ukraine-10741343.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав ціль нової масованої атаки Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts. in. ua, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

РФ готує новий удар по енергетиці

Зеленський наголосив на важливості постачання ракет ППО

Нові російські атаки можуть ускладнити хід переговорів

Російські окупаційні війська готують новий масований удар по Україні. Ціллю ворога знов устане енергетика. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається. На жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів", - повідомив Зеленський у відео, яку транслював Офіс президента України. відео дня

Президент України наголосив, що будь-які затримки з постачанням ракет для систем ППО або їхнє гальмування лише збільшують масштаби руйнувань від атак. За його словами, домовленості, досягнуті з партнерами під час зустрічей у Мюнхені, мають бути реалізовані без зволікань, а міжнародні союзники повинні займати активну позицію.

Зеленський зазначив, що очікується продовження тристоронніх переговорів, і українська делегація вже перебуває в Женеві для підготовки до них. Він підкреслив, що Росія наприкінці зими посилює удари, намагаючись завдати максимальної шкоди.

"Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними", - вказав він.

Зеленський зазначив, що партнери, насамперед Сполучені Штати, мають це враховувати.

Президент також нагадав, що вже майже рік Україна проводить інтенсивну дипломатичну роботу та погодилася на всі реалістичні ініціативи США, зокрема на безумовне й тривале припинення вогню. Водночас Росія відкидає ці пропозиції, продовжуючи наступальні дії на фронті та обстріли міст і енергетичної інфраструктури. Україна розраховує на активні кроки партнерів, щоб механізм примусу агресора до миру був дієвим.

"Росіяни розуміють, що саме вони намагаються знищити, коли б’ють по Україні", - наголосив глава держави.

Як Росія збирає інформацію для ударів - думка експерта

Як писав Главред, російські окупанти отримують інформацію про стан української енергосистеми за допомогою супутникових даних та агентурних джерел у МАГАТЕ. Про це заявив в ефірі Київ24 директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що після початку інспекцій агентства на атомних електростанціях і підстанціях удари по цих об’єктах стали більш прицільними та результативними.

"На мій погляд, інспектори збирали інформацію, все знімали і фотографували, а потім ці дані могли передаватися російським спецслужбам", – заявив Омельченко.

Звідки і якими типами зброї Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія РФ завершила підготовку до можливого удару по території України, який, за попередженням моніторингового каналу ЄРадар, може відбутися найближчими днями, зокрема не виключається атака в ніч на 16 лютого.

Водночас у 2025 році кількість загиблих серед цивільного населення внаслідок російських атак зросла на 26%, про що повідомляє The Guardian із посиланням на дані міжнародної групи з моніторингу конфліктів.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що за інформацією розвідки російські війська готують новий масований удар по Україні.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред