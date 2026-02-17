Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждалі

Анна Ярославська
17 лютого 2026, 07:02
284
Під удар потрапив об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
Дрон, шахед, рятувальник
Росіяни атакували Одесу дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • Російська армія атакувала Одесу
  • Пошкоджено об'єкт інфраструктури
  • В одному з районів сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку

В ніч на 17 лютого російська армія атакувала Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Як повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому - пошкоджено магазин і СТО.

відео дня

"Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють на місцях", - повідомив він.

Оновлено. Пізніше Лисак уточнив, що кількість постраждалих після нічної атаки зросла. Відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці.

"Цієї ночі повітряна тривога в нашому місті була оголошена 6 разів. Наразі тривога триває, прошу всіх бути у безпечних місцях", - зазначив він.

Як писав Главред, вночі тривогу оголошували через загрозу російських ударних дронів.

Вранці 17 лютого РФ завдає масованого ракетного удару по Україні. Ворожі швидкісні цілі помітили і в районі Одеси та області - ракети рухалися з боку Чорного моря.

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждалі
Літаки, з яких РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, внаслідок російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Увечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби.

В ніч на 12 лютого російська окупаційна армія вкотре атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

У ДТЕК повідомили, що в ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини Одеси війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждалі

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждалі

07:02Україна
В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

06:39Україна
"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

01:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Останні новини

07:02

РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждалі

06:39

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

06:10

Переговорний тупік: що буде даліПогляд

05:50

"Травма на все життя": путініст Кіркоров довів відомого українського ведучого

05:21

Як купити джинси без примірки: простий перевірений лайфхак

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
04:41

Лише псують життя: від яких звичок із СРСР слід терміново відмовитися

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

03:32

США дали сигнал Європі: що конференція у Мюнхені змінить для України та світу

03:00

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

Реклама
02:35

Як візуально розширити маленьку ванну за допомогою плитки

01:30

У Alyona Alyona проблеми зі здоров'ям - що відбувається із зіркою

01:25

"ТУшки" вже в повітрі, Росія готує удар по Україні: коли очікувати пуски ракет

01:02

Laud розповів про свою вроджену патологію: "Тут кістка"

01:02

Заморожене не означає вічне: скільки реально "живе" м’ясо після заморозкиВідео

00:28

Ведуча 1+1 вперше повністю показала чоловіка

00:00

Вівторок за сценарієм графіків: коли не буде світла у Дніпрі та області 17 лютого

16 лютого, понеділок
23:30

Опинився під крапельницею: що "заливає" в себе Цимбалюк перед виступами

23:01

"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

22:21

Голлівудська українка Марина Мазепа виходить заміж - подробиціВідео

22:08

Загадкова помаранчева стрілка на дорогах: новий дорожній знак бентежить водіїв

Реклама
21:59

"Історія оборони міста добігає кінця": ворог просувається на ключовому напрямку

21:55

Коли і де в Черкаській області відключатимуть світло - графіки на 17 лютого

21:23

Помер зірка "Хрещеного батька" і "Апокаліпсису сьогодні" - йому було 95 років

21:13

"Росія готує болючий удар": Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

21:04

Може коштувати врожаю: що категорично не можна робити після оледенінняВідео

20:57

Андрій Джеджула засвітився з новою дружиною - який вигляд вона має

20:48

Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву

20:34

Графіки змінились - коли не буде світла в Запорізькій області 17 лютого

20:14

Навіщо варити яйця з металевою ложкою: шеф-кухар вразив відповіддю

20:00

Чоловік прожив 100 днів на дні океану: його стан здивував лікарівВідео

19:53

Хто насправді заснував Русь: відкриття "ламає" підручники історіїВідео

19:52

На Тернопільщині вдарять морози: коли температура впаде до -13 градусів

19:44

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

19:25

Старше за "Титанік": під час ремонту будинку жінка зробила несподіване відкриттяВідео

19:14

Як одягатися, щоб виглядати стрункішою: три секрети від стиліста

19:12

ЗСУ вже проводять контрнаступ: Сирський назвав напрямок активного штурму

19:10

РФ обрала нову тактику терору українцівПогляд

18:43

Забарний став головним кандидатом на вихід із ПСЖ: що стало причиною

18:27

"Гідності у світі стало менше": в Україні помер видатний лікар і дисидент Глузман

18:14

Чому змінюється клімат в Україні: екологи попередили про неминуче

Реклама
18:12

Українці можуть отримати більше грошей у березні: відомі нові умови "Нацкешбеку"

17:55

Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європи ексклюзив

17:54

"Його не лякає": закохана Боржемська заговорила про весілля

17:40

ГУР уразило бойове судно Росії в Криму і не тільки: деталі операціїВідео

17:31

Хто стане новим Джеймсом Бондом: ймовірний агент 007 вийшов на зв'язок

17:29

Долар на такому рівні ще не був: експерт спрогнозував новий курс

17:20

Як вибрати якісні сосиски та сардельки: експерт розповів, на що слід дивитися відразу

17:09

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

16:56

Війна Росії проти України перейшла у нову фазу - чого чекати далі

16:43

"Противник пригальмував": командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти