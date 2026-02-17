РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є постраждалі

Під удар потрапив об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Росіяни атакували Одесу дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Російська армія атакувала Одесу

Пошкоджено об'єкт інфраструктури

В одному з районів сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку

В ніч на 17 лютого російська армія атакувала Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Як повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому - пошкоджено магазин і СТО.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють на місцях", - повідомив він.

Оновлено. Пізніше Лисак уточнив, що кількість постраждалих після нічної атаки зросла. Відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеню тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці.

"Цієї ночі повітряна тривога в нашому місті була оголошена 6 разів. Наразі тривога триває, прошу всіх бути у безпечних місцях", - зазначив він.

Як писав Главред, вночі тривогу оголошували через загрозу російських ударних дронів.

Вранці 17 лютого РФ завдає масованого ракетного удару по Україні. Ворожі швидкісні цілі помітили і в районі Одеси та області - ракети рухалися з боку Чорного моря.

Літаки, з яких РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, внаслідок російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Увечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби.

В ніч на 12 лютого російська окупаційна армія вкотре атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

У ДТЕК повідомили, що в ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування значні.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

