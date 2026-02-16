ЗСУ вже проводять контрнаступ: Сирський назвав напрямок активного штурму

Сирський наголосив, що воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції.

Головне із заяви Сирського:

Тривають активні бої на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя

Ситуація на цьому напрямку залишається складною

ЗСУ проводять результативні контратакувальні дії

Ситуація на Олександрівському напрямку і в районі Гуляйполя залишається складною, проте Сили оборони України проводять результативні контратакувальні, штурмові дії. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Працюю в районі виконання бойових завдань на південно-східних напрямках. Відвідав низку командних пунктів бригад і полків, які беруть участь в активних бойових діях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя. Провів робочі зустрічі з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.

"Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці", - наголосив Сирський.

Він додав, що українські підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби.

"Заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів. Віддав відповідні розпорядження. Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території – вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація в районі Гуляйполя

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що росіяни зазнали низки поразок, зокрема в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

За його словами, з добре поставленими завданнями і достатньою кількістю сил і засобів можна створити росіянам серйозну проблему на Запорізькому напрямку — відновити втрачені позиції як на східному фланзі в районі Гуляйполя, так і на західному — в районі Степногорська.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що армія країни-агресора Росії активізувала зусилля із охоплення Покровська та Мирнограду так званими "клешнями".

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорили, що Сили оборони України поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей здійснюють локальні і ситуативні контратаки.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що на півдні України російські війська зосередили значні сили на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські захисники ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів і не дозволяючи їм закріпитися на зайнятих позиціях.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

