Вівторок за сценарієм графіків: коли не буде світла у Дніпрі та області 17 лютого

Години вимкнення електрики можуть змінюватися за рішенням диспетчерів "Укренерго".

Павлоград отримає спеціальні черги відключень / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

Графіки можуть змінюватися за рішенням диспетчерів "Укренерго"

ЦЕК поділив споживачів на черги з конкретними годинами відключення

Мешканці Павлограда отримають адаптовані графіки для свого району

У вівторок, 17 лютого у Дніпрі та Дніпропетровській області, як і в усіх регіонах України, запроваджують обмеження споживання електроенергії.За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго" абоненти ЦЕК підлягають відключенням електроенергії за встановленими чергами протягом доби – з 00:00 до 24:00.

Графіки відключень від ЦЕК

Погодинні графіки відключень для споживачів компанії ЦЕК виглядають наступним чином:

1.1 черга:

00:00-02:00,

04:30-11:00,

16:00-22:00.

1.2 черга:

00:00-02:00,

04:30-11:30,

15:00-21:00.

2.1 черга:

04:30-11:30,

15:00-22:00.

2.2 черга:

04:30-11:30,

15:00-21:00.

3.1 черга:

02:00-04:30,

08:00-11:30,

18:30-22:00.

3.2 черга:

02:00-04:30,

08:00-15:00,

18:30-22:00.

4.1 черга:

00:00-04:30,

08:00-15:00,

18:30-24:00.

4.2 черги:

00:00-04:30,

08:00-15:00,

18:30-24:00.

5.1 черга:

02:00-08:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00.

5.2 черга:

02:00-08:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00.

6.1 черга:

00:00-02:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00.

6.2 черга:

00:00-02:00,

11:30-18:30,

22:00-24:00

Графік для Павлограда

Мешканці Павлограда, які тимчасово потрапляють під інший графік, отримають спеціальні черги відключень.

1 черга:

02:00 - 07:00;

12:00 - 17:00;

22:00 - 24:00.

2 черга:

00:00 - 02:00;

07:00 - 12:00;

17:00 - 22:00.

В "Укренерго" наголошують: графіки протягом дня можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергомережі.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час відключень електроенергії мешканці Дніпропетровщини можуть скористатися "Пунктами незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години. У таких пунктах можна зігрітися, отримати електроенергію та воду, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів доступні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Як раніше писав Главред, за розпорядженням НЕК "Укренерго" 17 лютого в Запорізькій області запровадять погодинні відключення електроенергії для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.

Крім того, Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Нагадаємо, що у місті Кременчук Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для вивчення проблем з електропостачанням, оскільки місто є транзитним вузлом для передачі електроенергії у прифронтові Харківську та Сумську області.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

