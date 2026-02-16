Рус
Графіки змінились - коли не буде світла в Запорізькій області 17 лютого

Юрій Берендій
16 лютого 2026, 20:34
17 лютого у Запоріжжі та Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для бізнесу.
Графіки змінились - коли не буде світла в Запорізькій області 17 лютого
Відключення світла Запоріжжя - графіки для Запорізької області на 17 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • 17 лютого в Запорізькій області будуть діяти ГПВ
  • Обленерго опублікувало графіки відключень світла для Запорізької області

Завтра, 17 лютого за вказівкою НЕК "Укренерго" по всій території України будуть діяти графіки відключення світла для населення та графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та запорізькій області повідомило "Запоріжжяобленерго".

В обленерго повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" 17 лютого в Запорізькій області запровадять погодинні відключення електроенергії для стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі.

Графіки відключень світла для Запорізької області на 17 лютого
Графіки відключень світла для Запорізької області на 17 лютого / Скріншот

Електропостачання вимикатимуть за визначеними чергами та підчергами з урахуванням пів години, необхідної для перемикань.

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Крім того, протягом доби (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графіки змінились - коли не буде світла в Запорізькій області 17 лютого
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 лютого по всій території України запроваджують погодинні графіки відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промисловості.

Водночас ситуація з електропостачанням дещо стабілізувалася. У Києві вдалось суттєво скоротити тривалість відключень електроенергії, однак говорити про повне полегшення зарано через наближення похолодання та ризик нових атак з боку Росії. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Щоб скоротити тривалість відключень для населення в наступному опалювальному сезоні, необхідно зосередитися на трьох основних напрямах, зазначив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

"Росія готує болючий удар": Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

"Росія готує болючий удар": Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

21:13Війна
Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву

Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву

20:48Війна
Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

19:44Енергетика
Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

