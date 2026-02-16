Коли і де в Черкаській області відключатимуть світло - графіки на 17 лютого

17 лютого в Черкаській області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості.

Відключення світла Черкаси - коли не буде світла в Черкаській області 17 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Відключення світла будуть діяти через наслідки російських атак

Обмеження будуть діяти протягом всієї доби

17 лютого в усіх регіонах України за командою НЕК "Укренерго" будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. "Черкасиобленерго" опублікувало графіки відключення світла для Черкаської області.

В обленерго зазначили, що запровадження обмежень пов’язане з постійними ворожими обстрілами та наслідками попередніх масованих ракетних і дронових атак.

Графіки відключення світла в Черкаській області 17 лютого / Скріншот

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 03:30 – 05:30, 08:30 – 11:30, 14:30 – 17:30, 20:30 – 23:30

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 04:30 – 06:30, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 21:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 05:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 23:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 03:00 – 05:30, 10:30 – 13:30, 16:30 – 19:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 04:30, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 01:00 – 03:30, 06:30 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:30 – 21:30

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 01:00, 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:30 – 20:30, 23:30 – 24:00

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 02:30 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:30 – 17:30, 20:30 – 23:30

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:00 – 02:30, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:30

Відключення світла 17 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 01:00, 05:30 – 07:30, 11:30 – 14:30, 17:30 – 20:30

Крім того, за розпорядженням НЕК "Укренерго" 17 лютого з 00:00 до 24:00 для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, графіки погодинних відключень електроенергії для населення можуть стати менш обтяжливими після поліпшення погодних умов і очікуваного потепління. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

У Кременчуці Полтавської області розглядають можливість створення тимчасової контрольної комісії для аналізу проблем з електропостачанням, адже місто виконує роль транзитного вузла з передачі електроенергії до прифронтових Харківської та Сумської областей.

У Києві внаслідок масованих російських атак найбільше постраждали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, проте їхню роботу планують відновити протягом найближчих двох днів. Пошкодження виникли через падіння уламків безпілотників на об’єкти теплопостачання, що призвело до локальних руйнувань, повідомив міністр енергетики 12 лютого.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

