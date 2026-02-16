Рус
"Противник пригальмував": командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни

Віталій Кірсанов
16 лютого 2026, 16:43
252
На наступний рік Юрій Федоренко прогнозує "поетапне затухання інтенсивності" бойових дій.
Командир полку
Командир полку "Ахіллес" назвав алгоритм закінчення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що сказав Юрій Федоренко:

  • Найгарячіша ділянка - Донецька, а також Запорізька область
  • При -30 воювати дуже складно

Основні бої російсько-української війни відбудуться в 2026 році. Зокрема, навесні, влітку, восени. Такий прогноз зробив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Українського Радіо".

"Найгарячішими ділянками будуть - Донецька, стик Донецької області з Харківською, а також Запорізька область. Це будуть найскладніші і вирішальні бої в цій війні", - підкреслив військовий.

відео дня

На наступний - 2027 рік - Федоренко прогнозує "поетапне загасання інтенсивності".

"Перша половина 2027 року, ймовірно, сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди. Але не раніше. Тобто 2026 рік з точки зору інтенсивності ведення бойових дій буде найскладнішим за весь період повномасштабної війни, але і вирішальним - на яких умовах і на яких рубежах ми завершимо цю війну", - сказав він.

Федоренко сказав, що при 30 морозі воювати дуже складно, але для безпілотників це досить хороший період, тому що дуже хороша видимість.

"Як наслідок, інтенсивність бойових дій і кількість бойових зіткнень стала дещо нижчою, тому що, по-перше, противнику не по руці штурмувати при мінус 30, тому що в посадці ти не дуже зможеш закріпитися. По-друге, противника бачать заздалегідь і знищують. Тому противник дещо пригальмував", - розповів військовий.

Він зазначив, що далі настало потепління, сніг розтанув і почав затоплювати позиції, а також опустився густий туман.

"При цьому на тих ділянках бойового зіткнення, де є водні перешкоди, наприклад, на Куп'янському напрямку, в Харківській області, на жаль, лід за один день не зійшов. І противник пішов на повний зріст на виконання тих завдань, які йому визначені. Тому інтенсивність бойових дій зараз дуже важка і складна", - додав військовий.

Прогнози термінів закінчення війни - головне

Війна в Україні може закінчитися вже цього літа. Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог у Давосі. За його прогнозом, мир може бути досягнутий вже до Дня незалежності України - 24 серпня 2026 року.

"Я дійсно вірю: якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав Келлог.

Як писав Главред, переговорний процес в Абу-Дабі може відкрити для України можливість в березні-квітні завершити війну на нинішній лінії фронту без необхідності виведення українських підрозділів з Донецької області. Про це заявив член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни залежить не тільки від України, але і від позиції Сполучених Штатів, які повинні посилити тиск. Він припустив, що війна може завершитися до літа 2026 року.

Інші новини:

Про особу: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч і військовий. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з архітектури, містобудування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Теробороні на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сирко. 31 січня 2024 року рота була розширена до батальйону (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

