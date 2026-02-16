Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

Українська валюта несподівано послабилася.

Курс валют на вівторок / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Яким буде курс валют 17 лютого

Чи подорожчали долара, євро та злотий

На вівторок, 17 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро стали дорожчими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 43,17 грн/дол., хоча у понеділок вартість цієї валюти була в межах 43,10 грн/дол. Таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,16 грн/євро, замість 51,13 грн/євро станом на 16 лютого. Тобто гривня втратила 3 копійки.

Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,22/43,25 грн/дол., а єдиної європейської валюти - 51,23/51,24 грн/євро.

Курс злотого на 17 лютого

Польський злотий також подорожчав. Курс цієї валют 17 лютого становитиме 12,14 грн/злотий. Так, злотий став дорожчим на 1 копійку.

Що буде з курсом валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.

За його словами, валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги.

Він вважає, що впродовж тижня долар коливатиметься у межах 42,75-43,25 гривень на міжбанку та 42,5-43,5 гривень на готівковому ринку. Водночас євро коштуватиме від 50 до 52 гривень як і на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський заявляв, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим. За його словами, курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

