Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

На вівторок, 17 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро стали дорожчими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 43,17 грн/дол., хоча у понеділок вартість цієї валюти була в межах 43,10 грн/дол. Таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.
Щодо євро гривня також послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,16 грн/євро, замість 51,13 грн/євро станом на 16 лютого. Тобто гривня втратила 3 копійки.
Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,22/43,25 грн/дол., а єдиної європейської валюти - 51,23/51,24 грн/євро.
Курс злотого на 17 лютого
Польський злотий також подорожчав. Курс цієї валют 17 лютого становитиме 12,14 грн/злотий. Так, злотий став дорожчим на 1 копійку.
Що буде з курсом валют впродовж тижня
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.
За його словами, валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги.
Він вважає, що впродовж тижня долар коливатиметься у межах 42,75-43,25 гривень на міжбанку та 42,5-43,5 гривень на готівковому ринку. Водночас євро коштуватиме від 50 до 52 гривень як і на міжбанку, так і на готівковому ринку.
Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський заявляв, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим. За його словами, курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним.
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
