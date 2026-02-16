Рус
Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву

Марія Николишин
16 лютого 2026, 20:48
Петр Павел зауважив, що Росія досі наполягає на своїх максималістських цілях.
Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву
Петр Павел висловився про мирну угоду щодо України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви президента Чехії:

  • Швидко досягти мирної угоди між Україною та РФ не вийде
  • Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів

Президент Чехії Петр Павел вважає наївним очікувати, що домовитися про мирну угоду між Україною і країною-агресором Росією можна в короткостроковій перспективі. Про це він заявив в інтерв'ю Odkryto.

"Ймовірно, все залежить від того, які в нас очікування. Якщо хтось очікував, що вдасться досягти згоди між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами і Росією в якомусь короткому часовому горизонті, то це, безумовно, було наївно", - наголосив Петр Павел.

Однак, за його словами, той факт, що позиції України, Європи та США зблизилися і вже майже збігаються - це великий успіх. Оскільки з різних сторін було багато суперечливих заяв.

Президент Чехії додав, що найважливіше те, чи погодиться Росія на такі умови завершення війни, які підтримують Україна, Європа та США.

"Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів і компромісів. Вона, як і раніше, наполягає на своїх максималістських цілях - як у частині обмежень України та її майбутнього у сфері безпеки, так і, перш за все, у питанні території", - наголосив він.

На його думку, наразі важливими є дві речі: продовження політичного, фінансового та економічного тиску на Росію і продовження підтримки України.

"Історія вчить нас, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно вигідному становищі. Якщо цього немає, то та сторона, яка перебуває у вигіднішій позиції, буде завжди схильна радше продовжувати конфлікт, ніж його припиняти", - підсумував Петр Павел.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Перешкоди для укладення мирної угоди

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що відмова кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна від гарантій безпеки Україні є більшою перешкодою на шляху до укладення мирної угоди, ніж позиція Києва щодо територій.

Зазначається, що Кремль докладає зусилля, аби зобразити Україну, як головну перешкоду для миру та приховати власне небажання йти на поступки.

Мирна угода - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що радше відмовиться від підписання будь-якої угоди, ніж погодиться на мир, який буде невигідним для українців. За його словами, будь-які домовленості повинні бути справедливими й передбачати надійні гарантії для держави.

Видання Bloomberg писало, що країна-агресорка Росія використовує мирні переговори як засіб тиску й маніпуляцій, намагаючись налагодити відносини зі Сполученими Штатами без наміру зупиняти війну проти України.

Водночас очільник США Дональд Трамп заявляв, що що обговорення встановлення миру в Україні були "дуже хорошими" та можуть мати конкретні результати вже найближчим часом.

Про персону: Петр Павел

Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.

Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі.

Швидка мирна угода щодо України: президент Чехії зробив невтішну заяву

