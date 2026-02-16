На Тернопільщині вдарять морози: коли температура впаде до -13 градусів

Ви дізнаєтесь:
Погода в Тернопільській області у вівторок, 17 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, завтра вітер буде північно – східного напрямку, 2 – 7 м/с.
Температура повітря вночі у області складатиме -8…-13 градусів, а вдень підніметься до -2…-7 градусів.
Водночас, температура по місту вночі буде в межах -9…-11 градусів, вдень очікується -3…-5 градусів.
Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, в області та місті 17 та 18 лютого на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Погода в Україні впродовж тижня
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску.
За його словами, очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку.
"У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання", - зауважив він.
Як повідомляв Главред, цього тижня Житомирська область знову опиниться у владі зимових температур та періодичних снігопадів. З 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° та складні умови на дорогах.
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що у вівторок, 17 лютого, більшість областей України залишаться в зоні сухої погоди без істотних опадів. Тільки на півдні країни через вплив атмосферних фронтів очікуються дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер.
Водночас на узбережжі Одеської області прогнозується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують опади, поривчастий вітер і хвилювання моря.
