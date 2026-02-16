Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Коротко:
- 17 лютого в усіх регіонах України запроваджують погодинні відключення
- Введено обмеження потужності для промислових споживачів
- Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
У вівторок, 17 лютого, в усіх регіонах України вводяться графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною цих заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни. Через це енергосистема залишається у стані підвищеного навантаження.
"Ситуація може змінюватися протягом дня. Час та обсяг відключень за конкретною адресою можна перевірити на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".
Споживачів закликають користуватися електроенергією ощадливо: обмежувати використання потужних приладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.
Споживання зросло
Згідно з даними, споживання електроенергії в Україні зросло. Станом на 9:30 понеділка, 16 лютого, рівень споживання був на 10,8% вищим, ніж у попередній робочий день, п’ятницю. Це пов’язано зі скасуванням обмежень у окремих регіонах та їх зменшенням у більшості областей.
"Необхідність ощадливого енергоспоживання залишається актуальною, і звертаємося до українців із проханням раціонально використовувати електроенергію", – наголошують у НЕК "Укренерго".
У компанії нагадали, що у неділю, 15 лютого, добовий максимум споживання електроенергії зафіксували увечері. Він перевищив показник попередньої неділі, 8 лютого, на 25,6% через меншу кількість вимушено знеструмлених споживачів після масованої атаки в ніч на 7 лютого.
В яких регіонах графіки можуть посилитись - думка експерта
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прокоментував наслідки удару російських окупаційних військ по Західноукраїнській електропідстанції у Львівській області. За його словами, цей об’єкт є найбільшим у Європі, і атака може призвести до перебоїв з електропостачанням у західних регіонах України.
"Ворог намагався ударити по підстанції, і за публічними джерелами вже є інформація про певні руйнування", – зазначив Ігнатьєв, підкресливши ризики для стабільності енергосистеми.
Експерт наголосив, що без своєчасного реагування та відновлення пошкоджень такі удари можуть мати значний вплив на енергопостачання та роботу промислових підприємств у західних областях.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.
Крім того, у Києві внаслідок масованих атак з боку РФ найбільших ушкоджень зазнали ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, однак їхню роботу планують відновити вже в найближчі 2 дні. На об’єкти теплопостачання впали уламки безпілотників, що спричинило локальні пошкодження. Про це міністр енергетики Шмигаль повідомив 12 лютого під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП.
Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м’якшими після покращення погодних умов і з настанням потепління.
Читайте також:
- Чи будуть США тиснути на Україну для завершення війни - Рубіо відповів
- Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого
- Блеф чи реальна загроза: експерт розкрив цинічний розрахунок Трампа щодо Європи
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред