Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Руслан Іваненко
16 лютого 2026, 19:44
Внаслідок ракетно-дронових атак енергосистема країни залишається під підвищеним навантаженням і потребує економії.
НЕК "Укренерго" закликає споживачів ощадливо використовувати електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • 17 лютого в усіх регіонах України запроваджують погодинні відключення
  • Введено обмеження потужності для промислових споживачів
  • Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У вівторок, 17 лютого, в усіх регіонах України вводяться графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною цих заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни. Через це енергосистема залишається у стані підвищеного навантаження.

"Ситуація може змінюватися протягом дня. Час та обсяг відключень за конкретною адресою можна перевірити на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

Споживачів закликають користуватися електроенергією ощадливо: обмежувати використання потужних приладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Споживання зросло

Згідно з даними, споживання електроенергії в Україні зросло. Станом на 9:30 понеділка, 16 лютого, рівень споживання був на 10,8% вищим, ніж у попередній робочий день, п’ятницю. Це пов’язано зі скасуванням обмежень у окремих регіонах та їх зменшенням у більшості областей.

"Необхідність ощадливого енергоспоживання залишається актуальною, і звертаємося до українців із проханням раціонально використовувати електроенергію", – наголошують у НЕК "Укренерго".

У компанії нагадали, що у неділю, 15 лютого, добовий максимум споживання електроенергії зафіксували увечері. Він перевищив показник попередньої неділі, 8 лютого, на 25,6% через меншу кількість вимушено знеструмлених споживачів після масованої атаки в ніч на 7 лютого.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

В яких регіонах графіки можуть посилитись - думка експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прокоментував наслідки удару російських окупаційних військ по Західноукраїнській електропідстанції у Львівській області. За його словами, цей об’єкт є найбільшим у Європі, і атака може призвести до перебоїв з електропостачанням у західних регіонах України.

"Ворог намагався ударити по підстанції, і за публічними джерелами вже є інформація про певні руйнування", – зазначив Ігнатьєв, підкресливши ризики для стабільності енергосистеми.

Експерт наголосив, що без своєчасного реагування та відновлення пошкоджень такі удари можуть мати значний вплив на енергопостачання та роботу промислових підприємств у західних областях.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

