Забарний став головним кандидатом на вихід із ПСЖ: що стало причиною

Український захисник відіграв матч проти Ренна, але його помилки привернули увагу фанатів.

https://glavred.net/sport/zabarnyy-stal-glavnym-kandidatom-na-uhod-iz-pszh-chto-stalo-prichinoy-10741298.html Посилання скопійоване

ПСЖ оцінює перспективи Забарного / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Коротко:

Фанати ПСЖ незадоволені грою Забарного

Тоттенхем готовий повторно запросити українця на трансфер

Ньюкасл також проявляє зацікавленість у переході захисника

Український захисник Ілля Забарний минулого літа здійснив гучний трансфер, залишивши Борнмут і приєднавшись до чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ. Однак його кар'єра у Парижі поки що складається непросто: гравець не зміг закріпитися у стартовому складі команди, а останні виступи викликали критику фанатів, повідомляє TheTottenhamLad.

Матч проти Ренна і реакція фанатів

У п’ятницю, 13 лютого, ПСЖ поступився Ренну, а Забарний відіграв увесь матч. Захисник припустився кількох помилок, через що частина прихильників клубу висловила незадоволення його грою та почала обговорювати можливість його відходу.

відео дня

Англійські клуби слідкують за Забарним

За інформацією джерел, український футболіст може знову опинитися в поліці трансферних планів англійських клубів. Особливу зацікавленість демонструє Тоттенхем, який ще минулого літа намагався підписати Забарного, але поступився конкуренції ПСЖ.

Крім того, у переході українця зацікавлений і Ньюкасл, що підсилює інтригу навколо майбутнього оборонця.

Можливе повернення в АПЛ

Таким чином, якщо ПСЖ прийме рішення виставити Іллю Забарного на трансфер, шанс повернення українця до Англійської Прем’єр-ліги стає все більш реальним.

Критика експерта: Максим Шано про гру Забарного

Ексгравець Борнмута Максим Шано різко розкритикував гру українського оборонця. За його словами, Забарний робив помилки у багатьох епізодах і після такого виступу має опинитися у резерві.

"Якби я був Луїсом Енріке, я б відправив Забарного в запас. Він грає дуже невпевнено: іноді контролює м’яч, коли потрібно одразу вибити його, іноді вибиває в один дотик, коли слід було зробити два. Ти граєш у ПСЖ, отримуєш велику зарплату і повинен демонструвати результат", – заявив Шано для After Foot RMC.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, у Брюсселі 12 лютого відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/2027, і збірна України дізналася своїх суперників. Як повідомляє 24 Канал, команда Сергія Реброва зіграє у другому за силою дивізіоні B, групі B2.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.

Нагадаємо, що футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.

Читайте також:

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред