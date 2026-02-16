Рус
"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

Марія Николишин
16 лютого 2026, 23:01
Експерт зауважив, що ситуація може розвиватися за дуже різними сценаріями.
'Війна може закінчитися раптово': українцям назвали можливі часові рамки
Терміни завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • Поки рано говорити про швидке завершення війни
  • Наразі принципові питання ще не вирішені
  • Але є ймовірність, що війна може закінчитися раптово

Говорити про якесь швидке завершення війни в Україні або перемир'я з країною-агресором Росією поки що немає сенсу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.

За його словами, все через те, що принципові питання не вирішені, і цей процес триватиме ще досить довго.

"Я не думаю, що це обов'язково весь 2026 рік, сподіваюся, що ні. Але найближчі місяці — точно", - наголосив він.

Рейтерович додав, що ті терміни закінчення війни, які озвучував президент України Володимир Зеленський є релевантними.

"У президента все ж є розуміння внутрішньої кухні переговорного процесу, тому, думаю, він робить ставку саме на такі часові рамки. Зараз дуже складно це прогнозувати, адже є ймовірність, що війна може закінчитися раптово. Не обов'язково скоро, але саме раптово — така ймовірність існує, і її не можна ігнорувати", - зауважив експерт.

На його думку, робити далекоглядні прогнози поки що не дуже доречно, бо ситуація може розвиватися за дуже різними сценаріями.

Чи може війна в Україні закінчитись у 2026 році

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес раніше говорив, що не вірить у закінчення війни в Україні в 2026 році.

За його словами, росіяни не зацікавлені у мирі та ніколи не погодяться на перемир'я, якщо їх не змусять.

Він додав, що адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявляв, що лише перша половина 2027 року, ймовірно, сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру примушувати жодну зі сторін у процесі завершення російсько-української війни погоджуватися на майбутню мирну угоду.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що результат війни в Україні залежить від того, хто першим зламається.

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

війна в Україні новини України війна Росії та України Ігор Рейтерович
"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

"Війна може закінчитися раптово": українцям назвали можливі часові рамки

23:01Війна
"Історія оборони міста добігає кінця": ворог просувається на ключовому напрямку

"Історія оборони міста добігає кінця": ворог просувається на ключовому напрямку

21:59Фронт
"Росія готує болючий удар": Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

"Росія готує болючий удар": Зеленський назвав ціль нової атаки по Україні

21:13Війна
Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Дівам - гарні новини, Левам - розчарування

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Мавпам - проблеми, Свиням - провина

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

