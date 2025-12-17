Війська Заходу в Україні можуть вступити в бій з армією РФ: Мерц назвав умову

Гаранти мають забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами, каже Фрідріх Мерц.

Фрідріх Мерц оцінив імовірність введення миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Мерца:

Західні миротворці зможуть чинити опір російській армії

Гаранти повинні будуть відбити атаку в разі порушення РФ перемир'я

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що за умови потенційних гарантій безпеки від США та Європи після припинення вогню в Україні західні миротворці зможуть за певних обставин чинити опір російській армії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF, відповідаючи на запитання журналістів про можливі гарантії безпеки, запропоновані Сполученими Штатами під час переговорів у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським, передає Reuters.

Канцлер ФРН пояснив, що гаранти повинні будуть відбити російські сили в разі порушення будь-яких умов перемир'я.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між воюючими сторонами, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", - сказав канцлер Німеччини.

"Те, що американці взяли на себе таке зобов'язання - захищати Україну в разі припинення вогню, як якби вона була територією НАТО, - я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу", - додав Мерц.

Миротворці в Україні: позиція ООН

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок висловила думку, що миротворці ООН могли б надати допомогу у вирішенні конфлікту в Україні. Вона наголосила, що зараз такі місії особливо актуальні, і це стосується не тільки європейського регіону.

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядаються два можливих варіанти розміщення іноземних військ в Україні, які відрізняються насамперед чисельністю контингенту.

Крім того, відомо, що вже 6 країн готові розгорнути свої миротворчі війська в Україні. Серед них Франція, Велика Британія та країни Балтії.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

